03:50, 28 мая 2026

Выбросы пальмового масла усугубили экологическую проблему побережья Кубани

Сгустки пальмового масла на берегу. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Озаровского от 08.04.25, https://t.me/MoreOz/92874.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии. 

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" еще в конце февраля сообщили, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. В конце мая на пляже в поселке Волна были обнаружены также свежие выбросы мазута: за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси.

Побережье в Темрюкском районе Кубани в течение последних месяцев загрязняется не только мазутом, но и массами пальмового жира, который попал в море после атаки БПЛА на портовую инфраструктуру Тамани. Его волонтеры прозвали “белым мазутом”. 

Никто из волонтеров работающих на побережье в поселке Волна, не подтвердил предположений о существовании в этой местности какого-либо “завода пальмового масла”. Волонтеры и местные активисты связывают загрязнение с инфраструктурой порта Тамань – терминалами, складами и резервуарами, где могли храниться или переваливаться пищевые жиры.

Выбросы нефтепродуктов, недавно обнаруженные на берегу, были незначительными и их “оперативно зачистили”, рассказал координатор штаба “Дельфины” Александр Кирпа. “Основная проблема – это пальмовый жир, чистим до сих пор. 15 февраля была атака БПЛА и тогда, предположительно, была повреждена цистерна с пальмовым жиром. Была очень большая утечка запасов, примерно, как один из танкеров с мазутом”, – рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Один из добровольцев, Григорий, рассказал, что после атаки беспилотников в ночь на 15 февраля, “повреждения получила цистерна в районе портовых терминалов Тамани, где находились большие объемы растительных жиров” и часть содержимого попала в море. Эту информацию он получил от сотрудников порта, с которыми общался. “Сначала все это застыло из-за холодов, образовались плотные белые пласты. Потом они начали смешиваться с песком и остатками мазута. Получилась тяжелая липкая масса, которую очень трудно убирать”, –пояснил волонтер. 

Александр Кирпа подтвердил, что к началу апреля добровольцы собрали около 200 тонн пальмового жира на участке от поселка Волна до Керченского пролива. Всего загрязненными оказались около десяти километров побережья.

Доброволец движения “Сети Сито Лопата” Жанна Рыбак, которая сейчас не находится в поселке Волна, подтвердила, что последние выбросы мазута в поселке были локальными и уже ликвидированы волонтерами. “На Волне были выбросы примерно на четырех километрах побережья, небольшой россыпью вдоль берега.Сейчас уже все убрали”, – сказала она. 

Установить источник и объемы новых загрязнений, по словам Рыбак, невозможно. Она сомневается, что загрязнение связано с ситуацией в Туапсе, где произошел разлив нефтепродуктов после атак на НПЗ. “С Туапсе вряд ли, потому что там пятно ушло в другую сторону, в сторону Сочи. Работы на затонувших танкерах ведутся, возможно, что-то идет оттуда. Может быть, связано с танкером, из которого недавно вытекало пятно в сторону Анапы, но официальной информации нет, и точно утверждать никто не может”, – отметила волонтер.

Экологи указали на угрозу комбинированных загрязнений

Ситуация с нефтепродуктами в Черном море остается нестабильной, даже после уборки побережья сохраняется риск новых выбросов, указал эколог Игорь Шкрадюк

“Да, в Волне были выбросы клякс мазута. Волонтеры штаба “Дельфин” пишут, что почти все убрали. Но в море по-прежнему остаются пятна нефтепродуктов общей площадью в сотни квадратных километров. Ветер приносит их к берегам. Если сегодня пляж чистый, нет гарантии, что завтра не будет новых выбросов”, – сказал эколог корреспонденту “Кавказского узла”. 

Моряк дальнего плавания на пенсии Олег Иванович рассказал, что в прошлом ему доводилось сталкиваться с проблемами разлива жиров в открытом море, в том числе у берегов европейских стран. “Разлив пальмового масла менее токсичен, чем нефтяной, однако также представляет серьезную опасность для экосистемы. Само по себе пальмовое масло – обычный пищевой жир, но когда в море попадают тысячи тонн такого вещества, начинаются экологические проблемы. На холоде жир застывает в плотные комки, покрывает берег, камни, водоросли, попадает на перья птиц”, – отметил он.

Ситуация, когда пальмовый жир смешивается с мазутом, топливом и продуктами горения, становится особенно опасной, считает эколог Валерий Бриних. “Тогда образуется уже токсичная смесь. Она начинает гнить, появляется тяжелый запах, страдают птицы и морские животные, ухудшается состояние воды”, – пояснил он “Кавказскому узлу”. 

Для людей контакт с такими загрязнениями также представляет угрозу: возможны раздражение кожи, головные боли и инфекции при работе без средств защиты. Таким образом, Черное море у берегов Краснодарского края постепенно превращается в зону смешанного загрязнения, где одновременно присутствуют нефтепродукты, продукты горения, химические остатки и органические жиры, а последствия такого сочетания для морской флоры и фауны пока невозможно объективно оценить, заключил эколог. 

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

