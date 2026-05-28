Художница из Краснодарского края обвинена в поджогах релейных шкафов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выпускница Краснодарского краевого колледжа культуры Лада Сендовская обвинена в совершении двух терактов после поджога релейных шкафов на железной дороге.

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала масштабных боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Волна таких поджогов, в частности, была зафиксирована после объявления в России частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, следователи также иногда применяют к таким делам статью о диверсии.

24-летняя Лада Сендовская с марта находится под арестом в Краснодарском крае по делу о совершении двух терактов группой лиц (пункт “а” части 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от двенадцати до двадцати лет заключения). Дело было возбуждено еще в 2024 году, но Сендовская как минимум до 8 марта находилась на свободе – ее арестовали только на поздних этапах следствия, когда ей и адвокату оставалось лишь ознакомиться с документами по делу, отмечает “Медиазона”*.

Защита Сендовской пыталась обжаловать ее заключение под стражу, но Краснодарский краевой суд 6 апреля подтвердил решение об аресте. Следователь мотивировал необходимость содержания девушки в СИЗО тем, что она не имеет официальной постоянной работы и “устойчивых родственных связей”, а также живет в съемной квартире.

Как выяснило издание, Лада Сендовская в июле 2024 года подожгла релейные шкафы “под влиянием мошенников”. В сентябре того же года ее личные данные были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сендовская в 2022 году окончила Краснодарский краевой колледж культуры по направлению декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а позже работала педагогом-организатором в Детской художественной школе поселка Ильский. По информации правозащитников, она жила в Новороссийске. Судя по странице в социальной сети, она активно участвовала в разных творческих мероприятиях, проходивших в Краснодарском крае, где продавала свои изделия и картины.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле за поджоги релейных шкафов в Ростовской области был приговорен к 13 годам строгого режима уроженец Сальского района Даниил Панов. В конце апреля военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки Владиславу Матухненко, Антону Есауленко и Евгении Кудряшовой по делу о поджогах на железной дороге.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.