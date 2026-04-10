03:52, 10 апреля 2026

Житель Ростовской области осужден за поджоги релейных шкафов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения Даниила Панова, признав его виновным в двух терактах. 

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала масштабных боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Волна таких поджогов, в частности, была зафиксирована после объявления в России частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, следователи также иногда применяют к таким делам статью о диверсии. 

Даниилу Панову вменялось совершение по предварительному сговору двух терактов (часть 2 статьи 205 УК России). Эта статья предусматривает от двенадцати до двадцати лет заключения с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Согласно версии обвинения, в конце мая 2025 года Панов вступил в переписку с неизвестным и согласился поджечь релейные шкафы на железной дороге в Ростовской области. За эти поджоги собеседник обещал ему денежное вознаграждение. 

Неизвестный 5 июня указал Панову на конкретные места расположения релейных шкафов сигнальных установок, а 10 июня перевел на его банковский счет 3 тысячи рублей - на приобретение материалов, необходимых для поджога, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. 

Как установил суд, Панов совершил два поджога релейных шкафов вечером 10 и 20 июня. Он приговорен к 13 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

В суде не уточнили, согласился ли Панов с предъявленными ему обвинениями. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Даниил Панов родился в январе 1997 года в поселке Юловский Сальского района Ростовской области, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были внесены в список уже через месяц после даты второго поджога, 21 июля 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Автор: "Кавказский узел"

