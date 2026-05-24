Ростовский суд приговорил жителя Крыма к принудительному лечению за подготовку теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд отправил в психиатрическую клинику на принудительное лечение жителя Керчи, который готовил теракт на железной дороге.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Керчи, признав его виновным в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, мужчина был завербован спецслужбами Украины. По указанию куратора она приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и хранил в тайнике в своей квартире. Он должен был подорвать железнодорожное полотно в Керчи, по которому транспортировались цистерны с горюче-смазочными материалами, но был задержан правоохранителями, пишет 22 мая "Коммерсант".

Суд признал мужчину виновным, но принял решение назначить ему принудительное лечение в психиатрической клинике.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 мая Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии жителя Горловки Владислава Гамзина, признав виновным в государственной измене и призывах к террористической деятельности.