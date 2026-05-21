Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело уроженки Северной Осетии Олеси Биченовой, которая уехала с мужем в Сирию и впоследствии несколько лет провела там в лагере для беженцев.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ еще в 2018 году объявила жительницу Северной Осетии Олесю Биченову, которой на тот момент было 28 лет, в розыск по подозрению в причастности к боевикам на территории Сирии. Спецслужба заявляла, что Биченова добровольно примкнула к террористической организации и активно участвует в боевых действиях.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает уголовное дело 36-летней уроженки Северной Осетии Олеси Биченовой, которая вернулась в Россию из Серии, проведя несколько лет в лагере для беженцев “Аль-Холь”. Женщине предъявлено обвинение в обучении терроризму 1 , сообщила “Медиазона” (внесены в реестр иноагентов).

В суде мать Олеси Биченовой рассказала, что девушка, закончив школу, уехала из Северной Осетии в Москву, нашла там работу, а впоследствии приняла ислам. По словам матери, в столице Олеся сначала вышла замуж за уроженца Дагестана, но впоследствии развелась с ним. В Сирию она уехала к своему второму мужу, его теща в беседах со следователем называла боевиком ИГ*.

Версия следствия

Следствие утверждает, что в феврале 2023 года Биченова “прошла обучение по обращению с огнестрельным оружием”, в том числе пистолетом и автоматом. Эта версия противоречит данным, которые сама Биченова ранее рассказывала журналистам: к ноябрю 2022 года она уже более четырех лет находилась с дочерью в сирийском лагере для беженцев “Аль-Холь”.

По словам Биченовой, она в 24 года переехала в Сирию к уроженцу Оренбуржья, этническому казаху Самату Байджанову, с которым познакомилась в сети. Выйдя за него замуж, она родила дочь.

Супруги жили на территории ИГ*, в Ракке, но Биченова настаивает, что в боевых действиях никто из них не участвовал. По ее словам, “муж вел обычную жизнь и не собирался ни с кем воевать”; он попал под обстрел и был сильно ранен, поэтому его “не призывали на войну, но и работать он толком не мог”, приводится ее рассказ в публикации “Ленты.Ру” от 1 ноября 2022 года.

"Это была ошибка моей юности"

Впоследствии, когда Ракку окружили силы проамериканской коалиции, муж Биченовой погиб под обстрелом, а она с дочерью переехала в общежитие для вдов. “В последние дни окружения в нашу квартиру влетел разрывной снаряд: я получила ранение в ногу и до сих пор живу с осколком”, – рассказывала она.

Олеся Биченова сообщала журналистам о тяжелых бытовых условиях в лагере для беженцев. Она утверждала, что в России на нее заведено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании (205.1 и 208 УК России).

Несмотря на это, она, находясь в “Аль-Холь”, надеялась вернуться на родину. “Очень хочу вырваться из этого ада (...) Я жалею о том, что приехала в Сирию, – это была ошибка моей юности. Но я заплатила за нее сполна. Я хочу, как все нормальные люди, работать, воспитывать дочь и помогать маме”, – говорила она

В октябре 2022 года дочь Олеси вывезли в Москву, но матерей, как она утверждала, Россия “по каким-то непонятным причинам” не хотела забирать. Информации о том, как и когда Биченова вернулась в РФ, у журналистов нет.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.