×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:52, 21 мая 2026

Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело уроженки Северной Осетии Олеси Биченовой, которая уехала с мужем в Сирию и впоследствии несколько лет провела там в лагере для беженцев. 

Как писал "Кавказский узел", ФСБ еще в 2018 году объявила жительницу Северной Осетии Олесю Биченову, которой на тот момент было 28 лет, в розыск по подозрению в причастности к боевикам на территории Сирии. Спецслужба заявляла, что Биченова добровольно примкнула к террористической организации и активно участвует в боевых действиях. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает уголовное дело 36-летней уроженки Северной Осетии Олеси Биченовой, которая вернулась в Россию из Серии, проведя несколько лет в лагере для беженцев “Аль-Холь”. Женщине предъявлено обвинение в обучении терроризму , сообщила “Медиазона” (внесены в реестр иноагентов).

В суде мать Олеси Биченовой рассказала, что девушка, закончив школу, уехала из Северной Осетии в Москву, нашла там работу, а впоследствии приняла ислам. По словам матери, в столице Олеся сначала вышла замуж за уроженца Дагестана, но впоследствии развелась с ним. В Сирию она уехала к своему второму мужу, его теща в беседах со следователем называла боевиком ИГ*.  

Версия следствия

Следствие утверждает, что в феврале 2023 года Биченова “прошла обучение по обращению с огнестрельным оружием”, в том числе пистолетом и автоматом. Эта версия противоречит данным, которые сама Биченова ранее рассказывала журналистам: к ноябрю 2022 года она уже более четырех лет находилась с дочерью в сирийском лагере для беженцев “Аль-Холь”. 

По словам Биченовой, она в 24 года переехала в Сирию к уроженцу Оренбуржья, этническому казаху Самату Байджанову, с которым познакомилась в сети. Выйдя за него замуж, она родила дочь. 

Супруги жили на территории ИГ*, в Ракке, но Биченова настаивает, что в боевых действиях никто из них не участвовал. По ее словам, “муж вел обычную жизнь и не собирался ни с кем воевать”; он попал под обстрел и был сильно ранен, поэтому его “не призывали на войну, но и работать он толком не мог”, приводится ее рассказ в публикации “Ленты.Ру” от 1 ноября 2022 года.

"Это была ошибка моей юности"

Впоследствии, когда Ракку  окружили силы проамериканской коалиции, муж Биченовой погиб под обстрелом, а она с дочерью переехала в общежитие для вдов. “В последние дни окружения в нашу квартиру влетел разрывной снаряд: я получила ранение в ногу и до сих пор живу с осколком”, – рассказывала она. 

Олеся Биченова сообщала журналистам о тяжелых бытовых условиях в лагере для беженцев. Она утверждала, что в России на нее заведено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании (205.1 и 208 УК России). 

Несмотря на это, она, находясь в “Аль-Холь”, надеялась вернуться на родину. “Очень хочу вырваться из этого ада (...) Я жалею о том, что приехала в Сирию, – это была ошибка моей юности. Но я заплатила за нее сполна. Я хочу, как все нормальные люди, работать, воспитывать дочь и помогать маме”, – говорила она

В октябре 2022 года дочь Олеси вывезли в Москву, но матерей, как она утверждала, Россия “по каким-то непонятным причинам” не хотела забирать. Информации о том, как и когда Биченова вернулась в РФ, у журналистов нет.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Муртазали Гасангусейнов на одиночном пикете. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:28, 24 ноября 2025
За неделю с 17 по 23 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России жертв не зафиксировано
Передача задержанного. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:21, 19 ноября 2025
За неделю с 10 по 16 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Персоналии
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Фотография, сделанная в лагере русских войск в Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864 года. Здесь состоялся парад русских войск, символизирующей окончание Кавказской войны. В Кбааде росли священные для черкесов пихты. Фото https://commons.wikimedia.org Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
12:19, 12 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Северной Осетии взялись за короткие юбки
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6a0b07759a79476bb6eb3c75?from=newsfeed
20 мая 2026, 16:50
После угроз Пашиняна в ходе агитации прокуратура сообщила о деле в связи с "Араратцементом"

Подтопление в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
20 мая 2026, 13:59
Потерявшие жилье жители Дагестана рассказали о сложностях с получением компенсаций

Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
19 мая 2026, 19:58
Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072
19 мая 2026, 15:59
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше