Военный из Дагестана убит на Украине

Тимур Нурбаев из Табасаранского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1946 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1945 бойцов из Дагестана.

В Тинитской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы Тимуру Нурбаеву, убитому в специальной военной операции, сообщил глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Тимур Нурбаев родился 12 апреля 2001 года в селении Тинит. В 2018 году окончил школу, после чего прошел срочную службу в армии. В 2025 году он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Был убит в бою в марте этого года. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1946 бойцов из Дагестана.

19 мая 2026 года было названо имя еще одного убитого на Украине выходца из Табасаранского района Дагестана, Магомеда Ханмагомедова.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.