Кавказский узел

21:38, 20 мая 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

Тимур Нурбаев из Табасаранского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1946 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1945 бойцов из Дагестана.

В Тинитской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы Тимуру Нурбаеву, убитому в специальной военной операции, сообщил глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Тимур Нурбаев родился 12 апреля 2001 года в селении Тинит. В 2018 году окончил школу, после чего прошел срочную службу в армии. В 2025 году он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Был убит в бою в марте этого года. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1946 бойцов из Дагестана.

19 мая 2026 года было названо имя еще одного убитого на Украине выходца из Табасаранского района Дагестана, Магомеда Ханмагомедова.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
