Кавказский узел

02:44, 20 мая 2026

Осужден фигурант дела бывшего главы Минспорта Дагестана Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве в 2006 году замруководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзы Сиражудинова и его сына. Осужденный является фигурантом дела бывшего главы Минспорта республики Магомеда Магомедова

Как писал "Кавказский узел", бывший министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов обвиняется в двойном убийстве, а также покушении на убийство (часть 2 статьи 105 и часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК), создании банды (часть 3 статьи 209 УК), незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК) и растрате с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК). Фигурантам его дела является еще семь человек. Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов обвиняются в бандитизме, незаконном обороте оружия, убийстве и покушении на убийство, а трое бывших сотрудников Минспорта региона Ольга Горлова, Халитбег Махачев и Магомед Абдулкеримов - в растрате. Все они не признали свою вину.

Одно из преступлений, в котором обвиняется Магомедов и другие фигуранты - убийство в августе 2026 года возле кафе у автодороги "Кавказ" заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова и его малолетнего сына, они же ранили хозяина заведения. Мотивом в СКР считают месть Магомеда Магомедова Сиражудинову за неудавшееся покушение на него в 2005 году. Тогда по ошибке исполнителем был убит его племянник Магомед Шейхов. 

Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 9,5 года колонии строгого режима за убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, а также покушение на убийство, пишет 19 мая РИА "Новости".

Суд установил, что подсудимый был участником вооруженной группы, созданной в 2005 году. Вечером 3 августа 2006 года у кафе на федеральной трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе он вместе с подельниками совершили нападение на мужчину, которого считали причастным к покушению на жизнь руководителя группы. Вы результате были убиты потерпевший и его малолетний сын, а также ранен еще один мужчина.

Подсудимый заключил досудебное соглашение и способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников, включая лидера группы. Суд прекратил уголовное преследование по статьям о бандитизме и незаконном обороте оружия в связи с истечением сроков давности. Кроме того, суд учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, активное содействие следствию, инвалидность I группы) при вынесении приговора.

Напомним, что в своих показаниях Магомедов заявил, что у него не было мотива для убийства Мирзы Сиражудинова. При этом Сиражудинов, по утверждению Магомедова, финансировал тогдашнего главу Кизилюртовского района Дагестана Абдурахмана Гаджиева, с которым у Магомедова был конфликт во время работы главой районной налоговой инспекции муниципалитета. Магомедов обвинил чиновника в "сращивании" с криминалом и поборах с бизнесменов, после чего и было организовано покушение, в результате которого был убит племянник Магомедова. В ноябре 2006 года заказавший преступление Абдурахман Гаджиев получил 18 лет лишения свободы, а организовавший его Магомед Митоев — девять.

Автор: "Кавказский узел"

