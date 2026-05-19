Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд отправил под арест бывшего зампредседателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, задержанного по обвинению во взяточничестве. Обвиняемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

Как писал "Кавказский узел", в марте Следком возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края. Зампредседателя краевого суда в отставке Михаил Хрипунов был заподозрен в получении взяток, а судья Октябрьского райсуда Ставрополя в отставке Тимур Набоков и зампредседателя Невинномысского горсуда в отставке Артем Сергеев – в посредничестве во взяточничестве.

Мера пресечения избрана на два месяца

Оставлен в силе приговор ростовским судьям Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговор экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее заместителю и еще двум осужденным по делу о многомиллионных взятках.

Верховный суд удовлетворил ходатайство об аресте судьи в отставке Михаила Хрипунова, сообщила сегодня пресс-служба суда. "Бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда обвиняется в приготовлении и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Ранее Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение в отношении Михаила Хрипунова уголовного дела", - говорится в публикации на сайте суда.

Согласно материалам дела, судья за вознаграждение в четыре миллиона рублей "выразил готовность оказать содействие" в изменении двоим обвиняемым меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"Однако реализовать преступный умысел ему не удалось. Позже Хрипунов за взятку в 500 тыс. рублей, используя свой авторитет, оказал влияние на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила исковые требования заинтересованного лица", - приводится в сообщении версия следствия.

Специальная судебная коллегия Верховсного суда отправила Михаила Хрипунова под стражу на два месяца. "Обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его позицией, занимаемой при осуществлении правосудия, не установлено", - подчеркивается в публикации.

Михаил Хрипунов начал карьеру судьи в Подмосковье в 1986 году. С 2000 по 2020 год он работал судьей Московского областного суда. В 2020 году был назначен заместителем председателя Ставропольского краевого суда. В мае 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Хрипунова в связи с его заявлением об отставке, сообщила в феврале "Российская газета".

Хрипунов просил не заключать его под стражу

В телеграм-канале суда сегодня размещена видеозапись фрагмента выступления Хрипунова на заседании.

Категорически, конечно, возражаю против избрания такой меры пресечения

"Я категорически, конечно, возражаю против избрания такой меры пресечения, как содержание под стражей. Если уважаемый суд сочтет необходимым применение какой-то [другой] меры, то [приемлема] любая иная, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом, я, собственно, готов", - сказал он.

Напомним, по версии следствия, посредниками во взяточничестве были, помимо Сергеева и Набокова, еще два человека. Так, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и некий Сергей Михайлов выступили посредниками, предложив Хрипунову взятки в миллион и три миллиона рублей за смягчение меры пресечения двум арестованным. Хрипунов согласился, но суд не удовлетворил ходатайства защиты, поэтому деньги переданы не были.

В декабре 2023 года, как считает следствие, Набоков через посредника Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за удовлетворение иска о взыскании долга, а в июле 2024 года Хрипунов при посредничестве Михайлова и Набокова взял 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменений решения суда по гражданскому делу.

Сокуренко и Михайлов были задержаны, Михайлов заключен под стражу, а Сокуренко отправлен под домашний арест.