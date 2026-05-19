Три выходных дня объявлены в Чечне в связи с Курбан-байрамом

Дни с 27 по 29 мая объявлены в Чечне нерабочими по случаю мусульманского праздника.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая власти Дагестана объявили 27, 28 и 29 мая выходными днями в связи с празднованием Курбан-байрама, который в этом году отмечается в среду, 27 мая. Таким образом, в республике будет пять выходных дней подряд - включая 30 и 31 мая (субботу и воскресенье).

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

В Чечне объявлены нерабочими днями 27, 28, и 29 мая в связи с праздником жертвоприношения Ид аль-Адха, сообщило 18 мая ИА "Чечня Сегодня".

«В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) объявить 27, 28 и 29 мая 2026 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики», - процитировало агентство указ главы республики.

Напомним, 12 мая власти Чечни отчитались об отправке в хадж первой группы из примерно 200 паломников.

В 2025 году из Чечни в хадж отправились 3500 паломников. Документы для совершения паломничества в 2026 году принимались до конца января.

Паломничество к мусульманским святыням в Мекке является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.