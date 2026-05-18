Три выходных дня объявлены в Дагестане по случаю Курбан-байрама

Дни с 27 по 29 мая объявлены в Дагестане дополнительными выходными в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году 6 июня было объявлено выходным днем в Дагестане по случаю Курбан-байрама. Пользователи соцсетей тогда сочли высокими цены на жертвенных животных, а благотворительные фонды республик СКФО отчитались о бесплатной раздаче мяса и продуктовых наборов.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

В Дагестане три дня - 27, 28 и 29 мая - объявлены выходными в связи с празднованием Курбан-байрама, который в этом году отмечается в среду, 27 мая, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация главы и правительства Дагестана.

"Постановление об этом подписал председатель правительства РД Магомед Рамазанов. Таким образом дагестанцы будут отдыхать пять дней подряд [включая 30 и 31 мая - субботу и воскресенье. - Прим. "Кавказского узла"]", - говорится в публикации.

Постановление "О мусульманском празднике Курбан-байрам" датировано 15 мая и размещено на сайте правительства Дагестана.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 27, 28 и 29 мая 2026 года нерабочими праздничными днями", - говорится в нем.

Напомним, в 2025 году квота хаджа для Дагестана, которая составляет более 10 тысяч мест, была выбрана полностью: желающих было на 20-30% больше, чем доступных мест.

Паломничество к мусульманским святыням в Мекке является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.