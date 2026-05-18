×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:58, 18 мая 2026

Три выходных дня объявлены в Дагестане по случаю Курбан-байрама

Бараны на рынке во время Курбан-байрама. Фото: https://vestiagula.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дни с 27 по 29 мая объявлены в Дагестане дополнительными выходными в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году 6 июня было объявлено выходным днем в Дагестане по случаю Курбан-байрама. Пользователи соцсетей тогда сочли высокими цены на жертвенных животных, а благотворительные фонды республик СКФО отчитались о бесплатной раздаче мяса и продуктовых наборов.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

В Дагестане три дня - 27, 28 и 29 мая - объявлены выходными в связи с празднованием Курбан-байрама, который в этом году отмечается в среду, 27 мая, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация главы и правительства Дагестана.

"Постановление об этом подписал председатель правительства РД Магомед Рамазанов. Таким образом дагестанцы будут отдыхать пять дней подряд [включая 30 и 31 мая - субботу и воскресенье. - Прим. "Кавказского узла"]", - говорится в публикации.

Постановление "О мусульманском празднике Курбан-байрам" датировано 15 мая и размещено на сайте правительства Дагестана.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 27, 28 и 29 мая 2026 года нерабочими праздничными днями", - говорится в нем.

Аэропорт Джидда. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=bRA6SZaVoVU. Паломники из Дагестана не смогли вылететь из Саудовской Аравии

Напомним, в 2025 году квота хаджа для Дагестана, которая составляет более 10 тысяч мест, была выбрана полностью: желающих было на 20-30% больше, чем доступных мест. 

Паломничество к мусульманским святыням в Мекке является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участок автомобильной дороги «Цуриб – Арчиб». Фото: "Дагестанавтодор" https://t.me/dagavtodor/9400
08:57, 18 мая 2026
"Дагестанавтодор" объявил об угрозе обрушения дороги в горном районе
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:58, 18 мая 2026
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
Последствия стихии в селе Кули. Фото из телеграм-канала "Кулинский район" https://t.me/kulirayon/13062
06:00, 18 мая 2026
Пять домов в Кулинском районе признаны непригодными для проживания после снегопада
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:00, 17 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
Дорожные работы в горах Дагестана. Фото: Минтранс Дагестана https://t.me/mintransRD/13475
07:59, 17 мая 2026
Восстановлен проезд к дагестанскому селу
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
18 мая 2026, 10:59
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше