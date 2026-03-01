Паломники из Дагестана не смогли вылететь из Саудовской Аравии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Саудовской Аравии находятся около 700 паломников из Дагестана, часть из них, которые планировали вылететь на родину самолетами двух разных авиакомпаний, возвращены в гостиницу. Компания "Марва-тур" сообщила, что рейс авиакомпании из Джидды в Махачкалу состоится, рейс авиакомпании "Джазира" пока под вопросом.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Сегодняшний рейс из Саудовской Аравии по маршруту Джидда–Махачкала отменён в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

Паломники, которые должны были вылететь из Джидды, возвращены в Мекку и размещены в гостинице до принятия дальнейших решений. На данный момент в Саудовской Аравии находятся около 700 паломников. Не исключается корректировка расписания и отмена рейсов в ближайшие дни, сообщила сегодня компания Марва-тур" в своем Telegram-канале.

В другом сегодняшнем сообщении генеральный директор компании «Марва-Тур» сообщил, что связался с заместителем руководителя Хадж-миссии России Михаилом Рассадиным. "Подтверждено, что сегодня вылетит рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Махачкала–Джидда, который находился на грани отмены. Соответственно паломники, находящиеся в Саудовской Аравии и летевшие ранее этой авиакомпанией, будут возвращены на Родину. Что касается паломников, которые вчера должны были вылететь рейсом авиакомпании «Джазира», этот вопрос в данный момент решается.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции, обвинив Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке - в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.

Сегодня взрывы прозвучаали на востоке от столицы Саудовской Аравии — Эр-Рияде, — сообщает Al Jazeera. Днем ранее 28 февраля, Иран нанес удар по базе США в Эр-Рияде.