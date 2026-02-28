Генпрокуратура потребовала изъять земли и дома Руфата Исмаилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура оценила в полмиллиарда рублей земельные участки, дома и автомобили бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и потребовала передать их государству. Иск ведомства стал по меньшей мере пятой за полгода попыткой изъять имущество дагестанских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были арестованы в Москве по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий. В декабре 2023 года по этому делу был арестован следователь контрольно-методического отдела Абдул Абакаров, обвиняемый в получении взятки. Осенью 2025 года дело поступило в суд. Исмаилов категорически заявил о своей невиновности.

По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала. Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому, по версии следствия, обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. После того как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", Исмаилов и Абдулгапуров инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших", чтобы заставить Фролова вернуть деньги.

Прокуратура оценила имущество Исмаилова в 533 миллиона

Генпрокуратура России направила в суд иск к бывшему замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 миллиона рублей, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, прокурорской проверкой, проведенной после задержания Исмаилова, было установлено наличие у него имущества общей стоимостью 533 миллиона 674 тысячи рублей, что "многократно превышает сумму его дохода за 2010-2022 годы", сообщило 27 февраля агентство.

Согласно сведениям, которые Исмаилов указывал в отчетах на себя, жену и их шестерых детей, источниками его дохода были зарплата, пенсия ветерана боевых действий, детские пособия и проценты по банковским вкладам, а источниками дохода его супруги - продажа автомобиля и деньги, подаренные родственниками. С 2010 по 2022 год Руфатом Исмаиловым официально было получено 19,6 миллиона рублей, его супругой - 3,3 миллиона, большая часть из которых была подарена родными, пишет "Коммерсант".

Однако прокуратура считает, что Исмаилов владеет предметами роскоши на 8,4 миллиона рублей, в том числе посудой из серебра: чайными сервизами, кувшинами, подносами, конфетницами. Также, по версии ведомства, Исмаилов, ставший замминистра в 2019 году, оказался владельцем многочисленных часов, в том числе Cartier и Omega, оцениваемых в полмиллиона рублей за штуку, и различных драгоценностей.

Кроме того, прокуроры считают, что Исмаилов является собственником и фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий, шести автомобилей, в том числе Mercedes и BMW, а также машино-мест в Дагестане, Москве и других регионах. Приобретаемые в 2020-2023 годах объекты недвижимости и транспорт, по данным ведомства, оформлялись на аффилированных ему лиц. При этом люди, на которых были записаны активы, дали показания, что они являлись всего лишь номинальными владельцами.

Первоначально предполагалось, что иск к Руфату Исмаилову рассмотрит суд его родного Дербента, но потом слушания перенесли в Дорогомиловский райсуд Москвы, информирует издание.

Иск к Исмаилову продолжил тренд попыток изъять имущество бывших чиновников

Руфат Исмаилов – по меньшей мере пятый высокопоставленный дагестанский чиновник, ставший за последние полгода ответчиком по иску об изъятии имущества.

Так, в феврале в суд Краснодара поступил иск Генпрокуратуры, требующей обратить в доход государства земли, дома и доли в бизнесе, принадлежащие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и его близким. Общая стоимость имущества превышает 10 миллиардов рублей.

В ноябре 2025 года Генпрокуратура подала иск к депутату парламента Дагестана Муртузали Муртузалиеву, его "гражданской жене" и ее родным об изъятии имущества. По версии ведомства, с 2006 по 2023 год Муртузалиев получил доход в 26 миллионов рублей от работы депутатом и в казенном учреждении "Дагестанавтодор", а его "гражданская жена" - 29,3 миллиона рублей. При этом депутат приобрел имущество на сумму не менее 376 миллионов рублей - сейчас его рыночная стоимость, по данным прокуратуры, оценивается в 850 миллионов рублей.

В сентябре 2025 года Генпрокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость, принадлежащие бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Стоимость 53 объектов недвижимости ведомство оценило в 500 миллионов рублей.

В августе 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и его 18 родственников. Среди активов стоимостью более 2,1 миллиарда рублей указаны кинотеатр, земельные участки для строительства торговых центров, гостиницы, жилых домов и роддома.

Претензии к чиновникам создали проблемы добросовестным владельцам

В связи с исками к Амирову и Магомедову под арестом оказалась недвижимость людей, не связанных с бывшими чиновниками. Один из них столкнулся с риском изъятия имущества, сообщил в декабре 2025 года махачкалинский юрист и активист Арсен Магомедов.

В одном случае человек приобрел имущество уже после того, как оно было продано на публичных торгах в ходе банкротства одного из родственников Амирова. В другом человек из-за проживания в общем дворе оказался долевым собственником домовладения, которым владел один из родственников госсекретаря.

"Прокуроры активно пытаются обратить в доход государства всё имущество, нажитое, по их мнению, с нарушением антикоррупционного законодательства. Учитывая размах заявленных требований (более сотни объектов недвижимости), неудивительно, что под этот суд иногда попадают лица, которых сложно как-либо отнести к этим тухумам [семействам]", - заявил юрист.