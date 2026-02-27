Отставной судья из Дагестана попал под следствие из-за взяток и наркотиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила уголовное преследование бывшего судьи из Хасавюрта Султана Азизова, который после отставки отправился в зону боевых действий по контракту.

Султан Азизов был судьей Хасавюртовского районного суда Дагестана до сентября 2025 года. С сентября он имеет статус судьи в отставке, который предполагает иммунитет.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сегодня разрешила следователем возбудить против Азизова уголовное дело. Он подозревается в получении взятки, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия. Сумма взятки, по данным следствия, составляет 2 млн рублей.

По данным Верховного суда России, Азизов уже успел отправиться на фронт. "В настоящее время он заключил контракт с министерством обороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции", - приводит слова представителя суда РИА “Новости”.

По статьям о взяточничестве, хранении наркотиков и незаконном обороте оружия (часть 6 статьи 290, часть 2 статьи 228 УК РФ и часть 1 статьи 222 УК России) Азизову может грозить до 15 лет лишения свободы. Взятка была получена за заведомо неправомерные решения в интересах коммерческой структуры, а наркотики и патроны нашли у судьи во время обыска, отмечает Telegram-канал “Акценты Кавказа”.

"Кавказский узел" неоднократно писал о бывших силовиках и чиновниках, которые, оказавшись под следствием, отправлялись в зону военных действий. Так, спустя три года после смерти Курбана Далгатова в Советском РОВД Махачкалы большинству силовиков так и не вынесены приговоры, при этом пять из обвиняемых отправились в зону военной операции на Украине.

В январе суд Махачкалы заключил под стражу бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве. Ранее администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев, напомнив, что он возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции.