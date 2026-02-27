Боец из Калмыкии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Картэнов из Городовиковского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники официально признали убитыми там не менее 217 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 216 бойцов из Калмыкии.

Об открытии памятной парты в 18 школе Элисты Сергею Картэнову, убитому в военной операции, отчиталась администрация города в Telegram-канале.

Сергей Картэнов родился 1 февраля 1982 года в поселке Южный Городовиковского района. С 1 по 7 класс учился в школе поселка Аршан, в 8 классе перешел в школу 18 имени Городовикова, которую окончил в 1999 году. В мае 2024 года Сергей Картэнов принял решение подписать контракт и отправится в зону СВО. Он был командиром 2 мотострелкового взвода, 2 мотострелковой роты, 1 мотострелкового батальона войсковой части №16544, служил под позывным "Рыцарь". Был убит 27 декабря 2025 года в зимних погодных условиях, говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 217 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойцов из Городовиковского района стало известно 23 апреля 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Василий Санджиков и Артем Шашурин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.