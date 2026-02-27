×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:35, 27 февраля 2026

Боец из Калмыкии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Картэнов из Городовиковского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники официально признали убитыми там не менее 217 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 216 бойцов из Калмыкии.

Об открытии памятной парты в 18 школе Элисты Сергею Картэнову, убитому в военной операции, отчиталась администрация города в Telegram-канале.

Сергей Картэнов родился 1 февраля 1982 года в поселке Южный Городовиковского района. С 1 по 7 класс учился в школе поселка Аршан, в 8 классе перешел в школу 18 имени Городовикова, которую окончил в 1999 году. В мае 2024 года Сергей Картэнов принял решение подписать контракт и отправится в зону СВО. Он был командиром 2 мотострелкового взвода, 2 мотострелковой роты, 1 мотострелкового батальона войсковой части №16544, служил под позывным "Рыцарь". Был убит 27 декабря 2025 года в зимних погодных условиях, говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 217 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойцов из Городовиковского района стало известно 23 апреля 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Василий Санджиков и Артем Шашурин.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:39, 26 февраля 2026
Уроженка Дагестана получила тюремный срок за фейки о российской армии
19:23, 26 февраля 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
17:20, 26 февраля 2026
Двое комбатантов из Волгоградской области убиты в боевых действиях
00:40, 26 февраля 2026
1
 Суд в Адыгее отказал экологам в защите леса
23:12, 25 февраля 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани
21:10, 25 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
10:46, 22 февраля 2026
Братья из Калмыкии объявлены убитыми в военной операции
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:05, 18 февраля 2026
Боец из Калмыкии убит в военной операции
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:02, 13 февраля 2026
Военный из Калмыкии убит в зоне СВО
БПЛА во время полета. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:11, 11 февраля 2026
84 беспилотника уничтожены в пяти регионах юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Фото Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Кадр видео styazshkin / YouTube
27 февраля 2026, 00:42
Заказчики убийства Немцова остаются неназванными 11 лет

Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 14:24
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 11:24
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше