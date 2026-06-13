Два бойца из Калмыкии убиты в зоне СВО

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Баатр Кукаев и Павел Шарапов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 231 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 229 бойцов из Калмыкии.

На Аллее памяти открыты новые мемориальные плиты землякам, погибшим в зоне специальной военной операции, сообщила 12 июня администрация Приютненского района. Среди названных имен Баатр Кукаев и Павел Шарапов, подробности их биографии в Telegram-канале районной администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 231 бойца из Калмыкии.

В августе 2025 года администрация Приютненского района, сообщала, что в зоне СВО убит мобилизованный Павел Распопов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.