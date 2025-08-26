Мобилизованный из Калмыкии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Распопов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 171 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 170 бойцов из Калмыкии.

Павел Распопов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Приютненского района. Он родился 31 октября 1990 года в селе Приютное. После школы Павел освоил несколько рабочих профессий, получив квалификацию мастера столярного дела, водителя и повара-кондитера. Срочную службу он проходил в автомобильных войсках, где дослужился до младшего сержанта.после работал мастером-оператором вакуумной установки на заводе «Сыродел». В октябре 2022 года был мобилизован в мотострелковые войска и направлен в Запорожскую область, где служил командиром отделения, говорится в сообщении от 25 августа в Telegram-канале районный властей.

Таким образом, как минимум 171 боец из Калмыкии официально признан убитым в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

