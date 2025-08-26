×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:57, 26 августа 2025

Мобилизованный из Калмыкии убит в зоне СВО

Павел Распопов. Скриншот фото из газеты "Степные зори" от 23.02.25, http://ipatovo-zori.ru/?p=13961

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Распопов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 171 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 170 бойцов из Калмыкии.

Павел Распопов  убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Приютненского района. Он родился 31 октября 1990 года в селе Приютное. После школы Павел освоил несколько рабочих профессий, получив квалификацию мастера столярного дела, водителя и повара-кондитера. Срочную службу он проходил в автомобильных войсках, где дослужился до младшего сержанта.после работал мастером-оператором вакуумной установки на заводе «Сыродел». В октябре 2022 года был мобилизован в мотострелковые войска и направлен в Запорожскую область, где служил командиром отделения, говорится в сообщении от 25 августа в Telegram-канале районный властей.

Таким образом, как минимум 171 боец из Калмыкии официально признан убитым в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:46, 25 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
19:05, 25 августа 2025
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована из-за видео в соцсетях
18:30, 25 августа 2025
Следователь из Черкесска убит в зоне СВО
17:49, 25 августа 2025
2
 Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дагестане
22:45, 24 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
Все события дня
Новости
Данзан Эрендженов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сарпинского района от 25.08.25, https://t.me/sarprmo/13886.
11:52, 25 августа 2025
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
Дым от пожара в Новошахтинске. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Слюсаря от 24.08.25, https://t.me/Yuri_Slusar/2792?single
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15, 16 августа 2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:50, 15 августа 2025
Над регионами юга России сбиты 12 беспилотников
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Фото
22:05, 13 февраля 2021
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Заявление председателей Региональных отделений партии «ЯБЛОКО» Юга России
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Адам Кадыров (в центре) во время получения медали "Защитнику Чечни". Скриншот видео Телеграм-канал Kadyrov_95
25 августа 2025, 18:56
Коллекция наград Адама Кадырова пополнилась медалью "Защитнику Чечни"

Взрывное устройство, вмонтированное в икону. Скриншот видео РИА "Новости"
25 августа 2025, 17:55
Жительница Волгоградской области арестована в Крыму по делу о подготовке теракта

Верхний Ларс. Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
25 августа 2025, 12:50
Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировкой фруктов и овощей в Россию

Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше