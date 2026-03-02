Четыре бойца из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Володарском районе переданы награды семьям бойцов, убитых в боевых действиях. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 718 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 714 бойцов из Астраханской области. В тот день власти сообщили, что в боевых действиях убиты Максим Гулин и Аслан Сисингалиев из Володарского района.

В администрации Володарского района переданы награды семьям бойцов, убитых в военной операции, сообщает в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми Булат Бекешов, Орнтай Кайбалдеев, Нурла Сейталиев и Валерий Сергеев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 718 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из них.