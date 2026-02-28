×

Кавказский узел

Лента новостей
14:37, 28 февраля 2026

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4297 бойцов из СКФО и 4454 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8702 бойцов с юга России: 4271 - из СКФО и 4431 - из ЮФО.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 28 февраля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8751 бойцов с юга России: 4297 - из СКФО и 4454 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1835. Также подтверждена смерть 913 бойцов из Ставропольского края, 548 - из Северной Осетии, 379 - из Кабардино-Балкарии , 258 - из Чечни , 183 - из Карачаево-Черкесии и 181 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1700) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 857 бойцов из Ростовской области, 832 - из Краснодарского края, 712 - из Астраханской области, 217 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.

Мобилизованный. Влад Александров. ЮГА.ру
16:19 04.10.2022
Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев
Военкоматы Волгоградской области отменили мобилизацию 379 жителей области, большинство из них не подходило по состоянию здоровья, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, отчитавшись об окончании первого этапа мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Автор: "Кавказский узел"

27 февраля 2026, 22:52
27 февраля 2026, 22:52
Три участника акций на Руставели арестованы в 457-й день протестов

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DVJDKwyCPTr/?img_index=9 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 февраля 2026, 19:28
Суд в Казахстане отклонил жалобу Мовлаева на отказ в убежище

Юлия Мельниченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко
27 февраля 2026, 16:01
Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
27 февраля 2026, 15:02
Журналистка Ульвия Али заявила об угрозах в СИЗО

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину
Краснодарцы требуют встречи с мэром
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно?
TRIPP: сможет ли
