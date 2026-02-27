×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
13:06, 27 февраля 2026

Военный из Дагестана убит в боевых действиях

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамиль Рабаданов из Избербаша убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1834 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 27 февраля представители власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 1833 бойцов из Дагестана. 

Об открытии именной парты в школе №12 Избербаша убитому в военной операции Шамилю Рабаданову отчиталось региональное отделение "Единая Россия" в Telegram-канале.

Подробности биографии военного и обстоятельства его гибели в сообщении не приведены.

Администрация Избербаша в начале декабря 2025 года сообщала об убитом на Украине Артеме Гамзатове.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боев на Украине как минимум 1834 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Автор: "Кавказский узел"

