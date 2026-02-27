Три села упразднены в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Села Акведук, Малый Терек и дорожный разъезд Урух в Терском районе Кабардино-Балкарии упразднены по решению депутатов, так как не имеют перспектив восстановления.

"Кавказский узел" писал, что дома жителей полузаброшенного поселка Малый Терек Кабардино-Балкарии признаны аварийными в 2007 году, но до 2013 года 35 человек были вынуждены проживать в полуразрушенных помещениях в населенном пункте, где нет газоснабжения и отопления, питьевой воды, не действует транспортное сообщение с соседними селами. Новые дома для сельчан были построены в селении Терекское Терского района Кабардино-Балкарии.

Два села и дорожный разъезд в Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР), упразднены парламентом республики, так как не имеют перспектив восстановления, сообщило 26 февраля ТАСС.

Из учетных данных исключены село Акведук, которое входило в состав сельского поселения Ново-Хамидие, село Малый Терек - сельское поселение Терекское и дорожный разъезд Урух - сельское поселение Плановское, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

Жители села Малый Терек были переселены в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда еще в 2013 году. Поясню, что все упраздняемые населенные пункты утратили признаки населенного пункта и не имеют перспектив восстановления и развития», - подчеркнул на заседании заместитель главы Терского муниципального района Виталий Алкашев.