Главная   /   Лента новостей
21:10, 22 февраля 2026

Попытка выселения жильцов общежития в Нальчике обернулась уголовным делом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о превышении полномочий расследуется в связи с попыткой выселения бывших сотрудников аграрного университета в Нальчике из общежития.

Как писал "Кавказский узел", в июне прошлого года руководство Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья.  Бывшие сотрудники вуза  обратились к властям с жалобой, что руководство вуза вручило им уведомления о выселении из общежития. По их словам, обращения к ректору и в госорганы результатов не дали.

Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии после попытки выселения бывших сотрудников аграрного университета в Нальчике из общежития., сообщили в региональных СК и прокуратуре.

"По версии следствия, в феврале 2026 года проживающие в общежитии учебного заведения 47 семей, бывшие работники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, получили уведомления о необходимости освободить занимаемые жилые помещения. Граждане были уволены в 2017 году в связи с сокращением штата и продолжали проживать в общежитии вуза. Ликвидация очереди на получение жилья, перекрытие гражданам выхода со двора, а также действия руководства учебного заведения, игнорирующего их обращения, создали невыносимые условия для проживания", - сообщило управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

В прокуратуре Кабардино-Балкарии также отметили, что организовали проверку.

Напомним, что ранее ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден выселять людей из общежития, потому что студентам негде жить. "Они и так по 30-40 лет там живут без всяких законных оснований. А куда я должен поселить студентов?" - задал он вопрос.

Автор: "Кавказский узел"

