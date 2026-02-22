Три бойца из Дагестана убиты в в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Альберт Демиров, Тельман Гусейнов и Равидин Магомедов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики официально признали убитыми не менее 1817 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1814 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.
Администрация Сулейман-Стальского района отчиталась сегодня об открытии трех мемориальных досок уроженцам района.
Альберт Демиров был стрелком-радиотелефонистом в зоне СВО. 27-летний боец контрактной службы из села Герейхановское убит в январе 2025 года при выполнении воинских обязанностей.
Тельман Гусейнов до заключения в 2023 году контракта с Министерством обороны РФ работал учителем физической культуры в родном Испике. С 9 мая 2024 года боец считался без вести пропавшим.
Равидин Магомедов из Нютюга был бойцом разведывательной группы. Убит в июне 2024 года, сообщили власти.
В декабре 20225 года администрация Сулейман-0Стальского района сообщала, что в зоне СВО убит Шаласу Баламирзоев.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1817 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.