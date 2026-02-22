Три бойца из Дагестана убиты в в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Демиров, Тельман Гусейнов и Равидин Магомедов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики официально признали убитыми не менее 1817 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1814 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Администрация Сулейман-Стальского района отчиталась сегодня об открытии трех мемориальных досок уроженцам района.

Альберт Демиров был стрелком-радиотелефонистом в зоне СВО. 27-летний боец контрактной службы из села Герейхановское убит в январе 2025 года при выполнении воинских обязанностей.



Тельман Гусейнов до заключения в 2023 году контракта с Министерством обороны РФ работал учителем физической культуры в родном Испике. С 9 мая 2024 года боец считался без вести пропавшим.



Равидин Магомедов из Нютюга был бойцом разведывательной группы. Убит в июне 2024 года, сообщили власти.

В декабре 20225 года администрация Сулейман-0Стальского района сообщала, что в зоне СВО убит Шаласу Баламирзоев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1817 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.



