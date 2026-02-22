×

16:10, 22 февраля 2026

Около 60 миллионов рублей собрано на лечение мальчика из Дагестана

Препарат "Элевидис". Скриншот фото: Фонд Гордей https://dmd-russia.ru/5years/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За первые дни Рамадана удалось собрать более четверти суммы, необходимой для лечения больного миодистрофией Дюшенна 9-летнего мальчика из Дагестана, всего требуется 230 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", на лечение больного миодистрофией Дюшенна 10-летнего мальчика из Сулейман-Стальского района  было необходимо 230 миллионов рублей, за полгода удалось собрать 70 миллионов, еще 160 были собраны за пять дней.

Уже 60 миллионов рублей на лечение 9-летнего мальчика собраны за первые дни Рамадана, сообщило сегодня "Новое дело".

Экстренный сбор ведется для лечения больным редким смертельным заболеванием «мышечная дистрофия Дюшенна» 9-летнего мальчика. Болезнь, при которой мышцы постепенно ослабевают и истощаются, угрожает здоровью и жизни.. Сбор общей суммой 230 миллионов рублей ведется на лечение дорогостоящим препаратом «Элевидис» («Elevidys»), говорится в публикации.

Мать мальчика. Стоп-кадр видео со страницы в соцсети, посвященной сбору средств на лечение мальчика."Это заболевание с каждым днем отнимает силы. Состояние таких детей ухудшается с каждым днем, Прежде всего отказывают ноги , перестают ходить", - рассказывает в Instagram*- паблике, созданном для сбора средств мальчику, его мать.

Мы, мусульмане, не должны остаться в стороне

Этот пост набрал 3120 комментариев. Их авторы желают мальчику выздоровления.

"Дай Аллах исцеления. Верю, что мы сплотимся и соберём все как в прошлый раз, с помощью Всевышнего", - пишет, в частности, dr.ahmedjanova.

"Ин Ша Аллах соберем эту сумму, мы, мусульмане, не должны остаться в стороне", - пишет sabinaderbentt.

В соцсети говорится, что семья из села Рутул. Деньги собираются и оффлайн, в магазинах, парках. Так в частости, банки для сбора установлены в магазинах Ставрополя. 

Сбором занимается  фонд "Чистое сердце", в Telegram-канале которого размещены посты с призывом помочь ребенку. Фонд предлагает как сделать пожертвование через приложение, так и перевести средства на карту матери мальчика.

В одной из публикаций указано, что  мальчик не смог получить препарат в России из-за возрастных ограничений. В фонде "Круг добра" объяснили, что они не успевают закупить препарат из‑за границы, а возраст мальчика уже  выйдет за рамки 9 лет и 1 месяца. "В зарубежных клиниках можно получить этот препарат, так как производитель указал, что все амбулаторные пациенты могут получать эту генную терапию. Мы посетили клинику в Дубае где имеется этот препарат, и они выписали для нас счет на стоимость одной инфузии", - говорится в публикации.

Болезнь Дюшенна (мышечная дистрофия Дюшенна) диагностируется у приблизительно у одного из 3500 - 4000 мальчиков и характеризуется прогрессирующей мышечной дистрофией, которая проявляется в раннем детстве и приводит к неспособности ходить уже во втором десятилетии жизни и в большинстве случаев – к смерти во втором-третьем десятилетии жизни, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" детский врач Евгений Золотов.

"Заболевание вызвано изменением (мутацией, чаще всего делецией или дупликацией) в гене дистрофина, расположенного в Х-хромосоме. Ген, вызывающий заболевание, находится в Х-хромосоме, и поэтому заболевание гораздо сильнее выражено у мальчиков, так как у них есть только одна Х-хромосома", - отметил он. По его словам, среди врачей это очень редкая и узкая специализация.

Фонд "Круг добра", который занимается закупкой препарата, на своем сайте формулирует критерии так: "Согласно результатам клинических исследований и инструкции производителя, препарат показан для детей 4–5 лет.". Вместе с тем, фонд отмечает, что "в России начались резонансные благотворительные сборы частных средств на терапию препаратом Элевидис для детей, значительно старше 4-5 лет, а именно для возрастных групп старше 7 лет, для которых препарат не показал значимой эффективности, или исследования вовсе не проводились".

Однако в мае 2025 года фонд указал, что  продолжит по назначению врачей обеспечивать элевидисом детей от 4 лет до 9 лет 1 месяца – такова возрастная группа детей, участвовавшая в клинических исследованиях, подтвердивших эффективность и безопасность терапии.

Мы рассчитываем на то, что будет замедление прогрессирования заболевания

Доктор медицинских наук, президент и медицинский директор фонда развития системной помощи пациентам с миодистрофией Дюшенна «Гордей», начальник детского высокотехнологичного нейромышечного центра ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ Татьяна Гремякова отмечает, что в США были случаи применения препарата и  пациенту старше 20 лет.

«С этим препаратом мы не рассчитываем на то, что ребенок встанет, побежит и станет абсолютно здоровым, – мы рассчитываем на то, что будет замедление прогрессирования заболевания. Что траектория заболевания изменится, что она не будет крутой и станет гораздо более пологой. Что у детей в раннем возрасте будет большой период, когда они будут набирать силу, и они успеют сформироваться к моменту, когда болезнь будет выходить на стадию плато и даже как-то ухудшаться. Что у них будет достаточно большое количество лет, когда они смогут ходить», – приводит ее слова "Милосердие.ру"

