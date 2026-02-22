Восстановлено движение по автодороге в горах Дагестана

Рабочие расчистили проезжую часть автотрассы в Цунтинском районе, которая была перекрыта после камнепада.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля камнепад произошел на участке автодороги Цебари - Шапих - Междуречье в Цунтинском районе, после чего движение автотранспорта там было закрыто.

Для расчистки требуется "рыхление негабаритных валунов", пояснил "Дагестанавтодор", отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано и "осуществляется по альтернативному маршруту через Эльбокский перевал".

Расчистка участка автодороги Цебари - Шапих - Междуречье в Цунтинском районе была завершена 21 февраля, отчитался в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Обвал скальных пород расчищен. Движение автотранспорта восстановлено в штатном режиме", - говорится в публикации.

Напомним, в начале февраля дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом из-за схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу в Цунтинском районе сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

Лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, пожаловались 29 марта 2025 года авторы обращения к руководству Дагестана. Работы по расчистке дороги приостановлены из-за большого объема лавины и ухудшения погоды, сообщили в "Дагестанавтодоре".

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.