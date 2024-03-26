26 марта 2024, 21:42

Сельчанам в горах Дагестана пришлось участвовать в ремонте электросетей

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Местные жители помогли восстановить подачу электричества в Цунтинском и Тляратинском районах, где из-за мокрого снега оборвались провода и рухнули ветхие столбы. "Дагэнерго" отчиталось о возобновлении подачи энергии в Цунтинском районе и частичном восстановлении - в Тляратинском.

О перебоях с электроснабжением в горных районах Дагестана и о том, что местным жителям пришлось включиться в восстановительные работы, 25 марта сообщили Telegram-каналы.

"У нас возникла серьезная проблема в Цунтинском районе, где уже несколько дней проживающие без электричества из-за вышедших из строя столбов. Жители сельского поселения АСП "Кимятлинский совет" проявили инициативу и помогают бригаде электриков восстановить работу сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Что там у дагестанцев".

"В Тляратинском районе жители в сложных географических условиях самостоятельно своими силами устанавливают столбы и протягивают провод", - проинформировал  Telegram-канал "Спросите у Расула". К сообщению приложены два видео, на которых четыре человека находятся на склоне горы у упавшего столба с проводами.

Житель Цунтинского района Мухаммад рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в результате непогоды, снегопада и ветра упали несколько ветхих столбов, из-за чего обесточены оказались несколько сел, в том числе Кимятлинское, Терутлинское сельские поселения. "Местные жители помогали прибывшим электрикам перенести столбы и оборудование, так как все занесло снегом", - рассказал мужчина, добавив, что вечером 25 марта электроснабжение было частично восстановлено.

В "Дагэнерго" сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что обрывы на линиях электропередач в Цунтинском районе произошли по причине сильных снегопадов из-за  налипания мокрого снега на провода. "Изношенные опоры не выдержали нагрузки. От подстанции "Шаури" вышли из строя восемь опор линий электропередач. К вечеру 25 марта электроснабжение было восстановлено", - рассказал представитель компании.

Он отметил, что по аналогичной причине, из-за ухудшения погодных условий, было нарушено электроснабжение в селе Тлянада Тляратинского района. 25 марта из-за снежных лавин, перекрывших дорогу, ремонтная бригада не смогла добраться до места обрыва линии и провести необходимые работы. По состоянию на утро 26 марта электроснабжение в селе было частично восстановлено, отметили в «Дагэнерго». По данным на 21.30 мск

В компании добавили, что не дожидаясь приезда энергетиков, люди пытались своими силами установить опоры линий электропередач.

Администрация Тляратинского района, комментируя сообщение о том, что жители сами ремонтируют столбы линии электропередач, сообщила, что "за день до снятия данного видео, работники электросетей проводили восстановительные работы. "На помощь им пришли местные жители и совместными усилиями восстанавливали столбы до поздней ночи, на следующий день электромонтеры должны были вернуться и завершить, но из-за схода лавины не смогли добраться до места назначения, и жители решили самостоятельно продолжить начатое. Перебоев с электроснабжением не было, так как все провода были соединены работниками", - заверила районная администрация в своем Telegram-канале вечером 25 марта.

Как сообщило в своем телеграм-канале МЧС Дагестана, в период с 26 по 27 марта 2024 года в горных районах Дагестана будет лавиноопасно. Людей просят воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки.

"Дагестанавтодор" сообщил в своем телеграм-канале, что 25 марта в Цунтинском районе на автомобильной дороге республиканского значения "Агвали - Шаури - Кидеро" сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход. 26 марта на данном участке сошла новая лавина.

В 16-41 мск, как сообщил "Дагестанавтодор", лавины, которые ранее сошли на автомобильных дорогах в Ахтынском и Цунтинском районе расчищены. "По состоянию на 16:30 мск по всем направлениям на автомобильных дорогах республиканского, межмуниципального и местного значения, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", закрытых участков нет. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал. что в феврале 2023 года скорая помощь не смогла проехать к заболевшей жительнице горного села Хутрах Цунтинского района и сельчанам пришлось два километра нести женщину на носилках по дороге, заваленной снегом.

Примечание:

"Видео из Хушета напомнило о проблеме бездорожья в горах Дагестана", "Дорожники обеспечили проход транспорта в заблокированные села в Дагестане", "Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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