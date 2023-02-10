Жители дагестанского села два километра несли женщину к врачам по нечищенной дороге

10 февраля 2023, 11:57

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Скорая помощь не смогла проехать к заболевшей жительнице села Хутрах и сельчанам пришлось нести женщину на носилках по дороге заваленной снегом.

Село Хутрах Цунтинского района, где произошел инцидент, находится в горах на границе с Грузией.

В селе снегопад и дороги покрыты 70-сантиметровым слоем снега. Скорая помощь не смогла проехать к заболевшей женщине. Два километра джамаат села нес женщину на носилках до места, откуда скорая смогла забрать ее и транспортировать в больницу, написало дагестанское издание "Черновик" в своем Telegram-канале.

Видео, на котором показано, как сельчане протаптывают в сугробах путь, чтобы пронести женщину к врачам, появилось в Сети. На одном из них мужчина пробирается навстречу видеокамере по колено в снегу. "У нас в Цунтинском районе в селении Хутрах заболела женщина. Дороги нет. Вот снег выше колена", - говорит мужчина. По его словам, все жители села вышли, чтобы протоптать дорогу идущим с носилками.

До больницы от села далеко, сельчане обычно добираются на машинах, но в результате снегопада дороги стали непроходимыми. 46-летняя женщина, нуждавшаяся в срочной помощи, сейчас в безопасности и под медицинским наблюдением, сказано в сообщении, опубликованном 9 февраля в Telegram-канале Mash Gor. Там же выложено другое видео о том, как женщину пытаются доставить к врачам. На нем снимающий следует за мужчиной, пробирающимся в сугробах. Вдалеке видна вереница людей, идущих по снегу в горах.

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