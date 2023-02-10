10 февраля 2023, 11:57

Жители дагестанского села два километра несли женщину к врачам по нечищенной дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Скорая помощь не смогла проехать к заболевшей жительнице села Хутрах и сельчанам пришлось нести женщину на носилках по дороге заваленной снегом.

Село Хутрах Цунтинского района, где произошел инцидент, находится в горах на границе с Грузией.

В селе снегопад и дороги покрыты 70-сантиметровым слоем снега. Скорая помощь не смогла проехать к заболевшей женщине. Два километра джамаат села нес женщину на носилках до места, откуда скорая смогла забрать ее и транспортировать в больницу, написало дагестанское издание "Черновик" в своем Telegram-канале.

Видео, на котором показано, как сельчане протаптывают в сугробах путь, чтобы пронести женщину к врачам, появилось в Сети. На одном из них мужчина пробирается навстречу видеокамере по колено в снегу. "У нас в Цунтинском районе в селении Хутрах заболела женщина. Дороги нет. Вот снег выше колена", - говорит мужчина. По его словам, все жители села вышли, чтобы протоптать дорогу идущим с носилками.

До больницы от села далеко, сельчане обычно добираются на машинах, но в результате снегопада дороги стали непроходимыми. 46-летняя женщина, нуждавшаяся в срочной помощи, сейчас в безопасности и под медицинским наблюдением, сказано в сообщении, опубликованном 9 февраля в Telegram-канале Mash Gor. Там же выложено другое видео о том, как женщину пытаются доставить к врачам. На нем снимающий следует за мужчиной, пробирающимся в сугробах. Вдалеке видна вереница людей, идущих по снегу в горах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дагестанские сельчане пожаловались на длительное отсутствие воды", "Чиновники отреагировали на требования жителей решить проблемы Цумадинского района", "Жители Цумадинского района пожаловались на плохие дороги и проблемы с электричеством".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 февраля 2023, 12:41

10 февраля 2023, 11:01

  • Двое военных из Адыгеи убиты на Украине

    В военной операции на Украине погибли военнослужащие Петр Точилкин и Иван Руденко, сообщил мэр Майкопа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 22 жителей Адыгеи.

10 февраля 2023, 10:06

10 февраля 2023, 09:09

  • Лачинский коридор остается закрытым 61-е сутки

    Азербайджанские активисты 61-е сутки продолжают блокаду единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Несколько депутатов парламента Австралии призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

10 февраля 2023, 08:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи