Жительница села Хушет доставлена из больницы по горам на строительной тачке

03 февраля 2022, 09:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Односельчане увезли домой жительницу села Хушет после выписки из больницы по горам на строительной тачке, следует из ролика в Instagram. Пользователи соцсети возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета, и восхитились сплоченностью жителей села.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января группа жителей села Хушет была вынуждена нести в соседний населенный пункт по горам на носилках беременную односельчанку, которой потребовалась госпитализация. Комментаторы в Instagram подвергли критике работу властей, указав, что чиновники тратят большие суммы денег на празднование памятных дат, но жалуются на нехватку финансирования на санавиацию и прокладку дорог в высокогорные села. 20 января чиновники отвергли упреки в неоказании помощи жительнице Хушета.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил 18 января Минтранс Дагестана. "Село Хушет расположено на высоте более 2 тысяч метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сообщило министерство, уточнив, что в 2020 году был введён в эксплуатацию пятикилометровый участок автодороги.

2 февраля в Instagram-паблике dagizvestiyaa был опубликован ролик, на кадрах которого показана группа из нескольких десятков мужчин, которая катит по горной тропе строительную тачку, в которой сидит женщина. Действие происходит в горной местности, тропа узкая и местами очень крутая. Также в некоторых местах она заснежена. Тачку толкают по пять мужчин одновременно, а на крутых участках к ним присоединяются другие участники группы, некоторые из них тянут тачку спереди за прикрепленную к ней веревку, остальная часть толкает ее по бокам и сзади. "Беременную женщину из села Хушет после выписки доставили домой на строительной тачке", – указано в подписи на видео.

Из описания к ролику следует, что женщина потеряла ребенка. "К сожалению, женщина потеряла ребенка из-за развития кровотечения вследствие внематочной беременности, при которой невозможно развитие плода. При этом отмечается, что девушка была доставлена в Цумадинскую ЦРБ в тяжелом состоянии и профессиональные действия врачей помогли спасти жизнь девушке. Ее выписали из медучреждения. Местные жители отвезли ее домой в строительной тачке, так как автомобильной дороги до села нет", – отмечается в описании к видеоролику.

К 09.30 мск 3 февраля эта запись на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 352 тысяч пользователей, набрала около 65,6 тысячи просмотров и 355 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась перевозкой пациентки на строительной тачке.

"Смотреть на такое печально, страна с такой возможностью, республика с такими чиновниками со способностью только воровать. Когда же у вас проснётся человечность?" – спросил пользователь _isalov_.

"Какая-нибудь родственница [чиновника] была бы, вертолёт прислали бы. Куда нам простым смертным", – посетовал abdurahman_amarov_777.

"Нельзя было предоставить вертолёт для больного человека?" – задался вопросом пользователь sulakski_kanyon_official.

"На юбилей Расула Гамзатова выделили 17,5 миллиарда рублей, лучше бы на эти деньги сделали бы туда дорогу", – отметил gorets.05.ru.

"Видимо, туристы до Хушета еще не дошли, а то давно дорогу проложили бы", – написала azragamzatova. "Приезжим пыль в глаза пускают, участки дарят, а над своим народом издеваются", – считает luiza_mactub.

"Можно, наверное, и пора проложить дорогу. Это что за средневековье? Страдает бедный народ", – возмутилась maiaastanova.

Другая часть комментаторов похвалила односельчан женщины, которые доставили ее по горам сначала в больницу, а затем назад домой. "На вертолётах катаются порожняком, бедную женщину отвезти, неужели не было транспорта? [В больницу] несли на носилках, [назад] увезли на тачке. Позор! Только тем мужикам с большой буквы, которые несли, ее крепкого здоровья", – написал dzhalilov557.

"Настоящие мужчины, этой женщине повезло, что ее окружают настоящие потомки Имама Шамиля. Честь и достоинство", – отметил пользователь shamilive_.

Имам Шамиль, лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость, в 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен. После пленения Шамиля закончилась война на Северо-Восточном Кавказе. При этом с царскими войсками продолжали воевать черкесы на Западном Кавказе, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Кавказская война". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографией имама Шамиля.

Напомним, что ранее жители Дагестана также неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября 2021 года десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря 2021 года махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловались на проблемы с газоснабжением. 17 мая 2021 года жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. 18 марта 2021 года жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.