Мэрия Дагогней дистанцировалась от проблем с отключениями воды и света

21 мая 2021, 13:59

Проблема с водоснабжением в Дагестанских Огнях сложилась из-за ограничения подачи воды со стороны Дербента, а ответственность за электроснабжение лежит на энергетиках, заявили в мэрии. Горожане пожаловались на отсутствие графика отключений воды и перебои с подачей электричества.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. Протестующие добивались встречи с мэром, но градоначальник так и не вышел к ним.

Жители Дагогней назвали отключения воды и света главными проблемами города

Частые отключения электроэнергии – наиболее значимая проблема в Дагестанских Огнях. Вторая по значимости – проблема с водоснабжением, рассказал местный житель Рамазан. По его словам, он живёт в частном доме и, из-за частых проблем с водоснабжением, был вынужден вырыть колодец. Однако при отсутствии электричества воду из колодца получить невозможно, так как она подается электрическим насосом. Проблемы, которые он перечислил, не решаются в течении длительного времени, сказал Рамазан корреспонденту "Кавказского узла".

Частое отключение света и перебои с водоснабжением также назвал главными проблемами города еще один житель Гамзат. Выход был найден в том, что он вырыл колодец, рассказал Гамзат корреспонденту "Кавказского узла".

Воды не было в городе продолжительное время, пожаловалась местная жительница Зарият, которая живет по улице Свердлова. "Сейчас по чуть-чуть идёт, а иногда и не бывает", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за постоянных перебоев с подачей воды Зарият также была вынуждена вырыть колодец , заплатив за это около 40 тысяч рублей. В 2020 году вода из центрального водопровода не поступала в дом ее семьи около полугода, добавила она.

В Дагестанских Огнях проблема с отключением электричества систематическая, заявила также другая жительница города на условиях анонимности. "[Проблема] есть. За день по десять раз отключают [электричество]", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Частые отключения света очень чувствительны, пожаловался житель микрорайона "Завхоз" Магомед. "Каждый день отключают электричество", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Часто отключают и водоснабжение. Обычно воду отключают с пяти часов вечера до девяти часов утра, рассказал он. "Иногда бывает, что они меняют график [подачи воды] и не предупреждают людей", – отметил Магомед.

Отсутствие информации об отключении воды создает неудобства. Иногда жители микрорайона не успевают делать запасы воды, так как воду подают в рабочее время, подчеркнул он.

На частые отключения света и проблемы с подачей воды также пожаловался и житель микрорайона "Совхоз" Абдулла. С его слов, он живёт в частном доме. Проблемы с водоснабжением вынудили Абдуллу пять лет назад сделать колодец, который обошёлся ему в 28 тысяч рублей. Сейчас Магомед пользуется только колодезной водой, отказавшись от воды, которая поступает в дом по городским водопроводным сетям.

Скачки напряжения выводят из строя бытовую технику и она приходит в негодность, посетовал Абдулла. "Месяца три-четыре назад у меня сгорел холодильник", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник мэрии Дагогней пожаловался на работу энергетиков

Проблема с авариями на электрических сетях в Дагестанских Огнях действительно есть. В городе также имеется и проблема с водоснабжением, сообщил сотрудник мэрии.

По его словам кратковременные отключения электричества могут быть связаны с профилактикой и подготовкой сетей к зимнему периоду. "Профилактические работы. Кратковременные отключения бывают. Как они должны готовить сети, если не будут отключения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Городские электросети обслуживаются двумя компаниями: ООО "ДагЭнерЖи" и "Дагэнерго". К работе ООО "ДагЭнерЖи" у мэрии претензий нет. А ко второй компании имеется "очень много вопросов", заявил сотрудник городской администрации. "Когда мы даже обращаемся к ним, они даже не отзываются. Не реагируют. Не берут во внимание обращения администрации. Иногда бывает абсолютное бездействие", – рассказал работник мэрии.

Чиновник отметил, что в рамках своей зоны ответственности "ДагЭнерЖи" проводит ремонт линий электропередачи на своих участках. А та часть городских сетей, которая относится к "Дагэнерго", находится в плохом состоянии – как трансформаторы, так и сами электросети.

Та часть городских сетей, которая сейчас находится в ведомстве "ДагЭнерЖи", передана им в концессию в рамках соглашения между муниципалитетом и компанией. Аварии в большинстве возникают на тех участках сетей, которые находятся в зоне обслуживания "Дагэнерго", пояснил сотрудник мэрии.

Проблемы с отсутствием воды имеются только в верхней части города в микрорайоне "Совхоз", куда вода поступает из Дербента, добавил чиновник. Власти Дербента ограничивают подачу воды из-за ее нехватки, добавил он. "Мы зависим по подаче воды от Дербента", – подчеркнул чиновник.

Власти Дербента не снабжают Дагестанские Огни тем объемом воды, который оговорен между муниципалитетами. Подвоз воды в тот район , где есть перебои и отсутствие воды, не производится, рассказал работник мэрии.

Юрист возложил на мэрию и УФАС ответственность за плохое качество комуслуг

За оказание коммунальных услуг отвечают муниципальные власти, в том числе за водоснабжение, так как этот вопрос является вопросом местного значения, пояснил юрист Арсен Магомедов. "Я думаю, что муниципалитет Дагогней должен решать этот вопрос [вопрос водоснабжения] и, возможно, республиканские власти должны субсидировать решение этих вопросов", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Авария на линиях электропередачи и ремонт электросетей должен проводиться той сетевой компанией, в зоне обслуживания которой произошла эта авария. В случае если сетевая компания не реагирует на возникшую аварию и не занимается ремонтом сетей в зоне своей ответственности, в ситуации должна разбираться УФАС, добавил он. "В данном случае факт оказания ненадлежащих услуг по передаче электроэнергии, за которую сетевая компания получает деньги. Ненадлежащее оказание услуг – это зона ответственности антимонопольной службы, которая должна привлекать за это к административной ответственности", – пояснил Арсен Магомедов.

Представитель "Город наш" исключил прямое влияние коммунальных проблем на те или иные выборы в республике, однако, по мнению Магомедова, эти проблемы могут иметь косвенное влияние на выборные процессы.