Акция протеста у здания администрации Дагестанских Огней. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CO9xHXrHLfD/

17 мая 2021, 13:58

Мэр Дагогней проигнорировал акцию протеста горожан

Акцию протеста у здания администрации Дагестанских Огней провели сегодня жители 13-го микрорайона, которые недовольны отсутствием воды и скоплениями мусора на территории микрорайона. Протестующие добивались встречи с мэром, но он так и не вышел к ним. 

Выйти на акцию протеста жителей микрорайона заставило длительное отсутствие воды и захламленность территории мусором.

Участники акции протеста требовали встречи с мэром города Джалалутдином Алирзаевым, однако он, по их словам, не вышел на встречу, сообщил сегодня "Черновик"

Видео сегодняшней акции у администрации Дагогней опубликовано в Instagram-паблике ognitv. На видео видно, что у здания администрации города собралась группа из не менее чем 25 участников. К протестующим вышли депутаты и чиновники, но люди ждали встречи с мэром. "Мы сюда пришли, чтобы увидеть главу" , - говорит одна из участниц акции. 

На 12:20 мск публикация набрала 3284 просмотра и 40 комментариев.

Скриншот комментария пользователя _fzaa__ в Instagram-паблике ognitv от 17.05.2021.Жители просто добиваются соблюдения своих прав, указали комментаторы. "Просто пусть всегда будет вода. Ничего сверхъестественного не надо!" - написал пользователь _fzaa__. "Воду дают только ночью", - сообщила zeinabkasimova

Проблема не только в подаче воды, но и в электроснабжении. "Опять свет выключили. Что происходит с этим городом, объясните?" - спросил vadim_05_93."Неужели наш народ зашевелился. Столько лет сидели и молчали. И вода, и свет. Такое безобразие только в Огнях", - написала goryanka_dag.

"Трассу надо перекрывать, возле администрации стоять нет толку", - подчеркнул 4urka_05. "Дай Аллах, чтобы вы добились от этих чинуш хоть немного правды. Удачи вам, народ!!!" - написал _____ymai.

Это не первая акция протеста в Дагогнях - в начале мая состоялось несколько акций подряд с требованием восстановить подачу воды и электричества в разных районах города. Участники акций перекрывали федеральную трассу, следует из публикаций в Instagram-паблике ognitv.

Как писал "Кавказский узел", еще в декабре 2018 года местные жители провели сход у здания городской администрации, требуя решить проблему с длительными отключениями электроэнергии.

Примечание:

"Мэр Дагестанских Огней объяснил демонтаж бюста Сталина", "Полиция отреагировала на заявление активиста о нападении в Дагестанских Огнях", "Мэр Дагогней обвинен в превышении полномочий".

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