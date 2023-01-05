Инициатива сельчан в Дагестане дала повод для критики властей

05 января 2023, 12:00

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Жителям Цумадинского района пришлось вручную расчищать дорогу, которая оказалась заблокирована после обвала горной породы. Часть комментаторов в соцсетях раскритиковала чиновников за то, что не помогли людям с техникой, а другая часть похвалила сельчан за сплоченность.

В Цумадинском районе Дагестана кусок горной породы рухнул на дорогу, из-за чего трасса оказалась перекрытой. Местные жители решили самостоятельно устранить препятствие, сообщил сегодня паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

К записи прикреплено видео, на котором показано около десятка мужчин. Часть из них пытается расколоть ломами упавший на дорогу кусок скалы, под ударами инструментов от породы откалываются куски. На этом видео, длительность которого составляет 57 секунд, заканчивается.

На 11.40 мск это видео в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 155 тысяч пользователей, набрало почти 30 тысяч просмотров и 42 комментария. Часть их авторов задалась вопросом, почему сельчанам не пришли на помощь коммунальные службы.

"Маленького трактора с гидромолотом нет в районе?" – спросил Георгий Дадаев.

"Экскаватор с отбойником разобрался бы с ним", – написал пользователь Zaga Brazzers.

"А что краном поднять никак что ли? Или хотя бы другой техникой вытянуть, или туда проехать никак?" – спросил Хамза Велегаев.

"Там кран вряд ли проедет", – ответил ему Рамазан Загиров.

Видео о том, что жители Цумадинского района вручную пытаются разбить рухнувший на дорогу кусок горной породы было также опубликовано в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 млн пользователей. На 11.40 мск это видео набрало 986 отметок "нравится" и 46 комментариев. Часть их авторов также задалась вопросом, почему сельчане не привлекли на помощь технику.

"А где техника для расчистки?" – спросил israfil_86. "А где чиновники, когда от них что-то нужно?" – задался вопросом пользователь tasuni666.

"Столько техники, а до нас нечего не дошло", – отметил rabadanov___005.

"С ним бороться не надо. Техника пусть борется, которую власти закупили", – написал ibr0482_king.

Некоторые другие комментаторы похвалили сельчан за сплоченность. "Молодцы! Эти ребята сами, не ожидая никого, принялись подручными средствами расчищать дорогу. Уважение за сплоченность и за то, что проявили единение в трудную минуту", – подчеркнул пользователь ___californium___.

"Кавказский узел" также писал, что 16 января 2022 года из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

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