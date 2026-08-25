Арестованный за комментарий про Дудаева журналист пожаловался на давление в СИЗО

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Арестованный в июне 2026 года за публичное оправдание терроризма журналист и автор Telegram - канала "В Марий Эл ничего не будет" Алексей Серегин* рассказал, что ему не передают письма. Он также пожаловался на свое плохое психологическое состояние.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня суд в Йошкар-Оле поместил в СИЗО журналиста Алексея Серегина*, который был задержан за комментарий про Джохара Дудаева.

Поводом для возбуждения дела стал комментарий про Джохара Дудаева, "оправдывающий незаконные вооруженные формирования в Чечне в 1990-х годах", оставленный в 2024 году. Силовики задержали журналиста 4 июня на остановке. При задержании его избили и изъяли у него телефон, после чего отвезли домой для обыска.

Журналист Алексей Серегин* пожаловался на то, что в первый месяц под стражей ему вообще не передавали письма, возможно чтобы сломать психически, пишет Telegram-канал "Соколов из Марий Эл".

Журналист также страдает от тревоги, депрессии, у него нарушены речь и координация внимания, бывает ступор, на судах Алексея буквально трясет. У него II группа инвалидности, при которой нужно постоянное лечение и наблюдение у психиатра.

Психиатр СИЗО изменила схему лечения: эффекта это не дало, но госпитализировать Алексея отказались. Журналиста направили на судебное психиатрическое обследование в Институт Сербского, чтобы установить, был ли он вменяем в момент совершения "преступления", вину в котором не признает.

На предварительной психиатрической экспертизе в Йошкар-Оле врачи усомнились в его вменяемости, когда он сказал про пытки при задержании. Суд же проигнорировал аргументы Алексея о том, что по состоянию здоровья он не может находиться в СИЗО, равно как и скрыться из-под домашнего ареста.

"Чтобы объяснить ссадины на моем теле, которые я получил в СИЗО, в полиции состряпали против меня административное производство - неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. На суде по этой административке судья отклонил восемь моих ходатайств, способных показать ложь полицейских. Я потребовал вызвать себе скорую, так как меня трясло, была сильная тревога, но фельдшер СИЗО померил мне давление и сказал, что я здоров. Мне присудили две тысячи рублей штрафа", - передает слова журналиста Telegram-канал.

Журналист также рассказал, что в июне на него завели второе уголовное дело - за неисполнение обязанностей иноагента - из-за поста, который несколько минут провисел без маркировки.

"Помощь мне нужна в первую очередь в огласке того, что со мной сейчас происходит. Если обо мне забудут на воле, за решеткой меня убьют", - сообщил Алексей Серегин*.

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