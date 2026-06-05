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Кавказский узел

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10:34, 5 июня 2026

Журналист из Марий Эл задержан из-за комментария про Дудаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комментарий про Джохара Дудаева стал поводом для задержания журналиста из Марий Эл Алексей Серегина* по делу об оправдании терроризма. При задержании журналиста избили.

Следственный комитет возбудил против журналиста из Йошкар-Олы Алексея Серегина* уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщила « Горизонтальная Россия 7х7»*.

Поводом для возбуждения дела стал комментарий про  Джохара Дудаева, «оправдывающий незаконные вооруженные формирования в Чечне в 1990-х годах», оставленный в 2024 году.  Силовики задержали журналиста 4 июня на остановке. При задержании его избили и изъяли у него телефон, после чего отвезли домой для обыска, пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Алексей Серегин* известен освещением судов по политическим статьям. Он ведет телеграм-канал о проблемах своего региона «В Марий Эл ничего не будет» (на 10.34 мск на него подписаны 862 человека - прим. "Кавказского узла"), где в том числе перепечатывает посты о погибших в Украине жителях республики, говорится в публикации.

Серегин* задержан на 48 часов, ему планируют избрать меру пресечения, пишет "Слово защите".

Как писал "Кавказский узел", в интервью Екатерине Гордеевой* в сентябре 2025 года певица Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. "Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек", - заявила, в частности, Пугачева.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста с просьбой проверить высказывания Аллы Пугачевой на экстремизм.  Юрист Александр Трещев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Пугачевой на терроризм. Савеловский районный суд Москвы не стал рассматривать иск юриста Александра Трещева к Алле Пугачевой в связи со словами о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты,  говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

Напомним, что на слова Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве отреагировали сразу два из руководителей Чечни - сначала министр по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем лично глава республики Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров посоветовал ей "не провоцировать целый народ".

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Автор: "Кавказский узел"

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