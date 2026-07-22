Пользователи соцсети поспорили о методах борьбы с колдунами в Чечне

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Репортаж телеканала "Грозный" о задержании жительницы Урус-Мартана, которая, по версии авторов сюжета, оказывала оккультные услуги, вызвал противоречивую реакцию пользователей соцсети. Часть комментаторов поддержала гонения на колдунов, а некоторые сочли избыточным публичное порицание людей в эфире телекомпании.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля был опубликован видеорепортаж гостелеканала "Грозный", на кадрах которого главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Урус-Мартана, задержанную силовиками за оказание оккультных услуг.

Кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами, в Чечне ведется много лет. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось.

Комментаторы разделились в оценке методов борьбы с оккультизмом

Пост о публичном порицании жительницы Урус-Мартана за колдовство был опубликован в Instagram*-паблике chp.grozny_95. На 08.30 мск 22 июля эта запись набрала 482 отметки "Нравится" и 495 комментариев. Часть пользователей поддержала гонения на колдунов.

"Их надо в тюрьму сажать, иначе они не остановятся", – считает sotuevsotyj.

"Посадить на пять лет, чтобы другим неповадно было", – сказано в комментарии muhammad____019.

"На пожизненное надо сажать и тех, кто этим занимается, и тех, кто к ним ходит. Только так они угомонятся", – считает karima_dok_.

Некоторые комментаторы призвали привлекать к ответственности не только предполагаемых колдунов, но и их клиентов:

"Заказчиков тоже нужно наказать", – заявил пользователь yavsegdaveru. "Надо наказывать и тех, кто к ним ходит", – считает chabaevalaisa.

"Почему не наказываете еще и людей, которые к ним ходят?" – задался вопросом пользователь imara_05_kama.

Некоторые комментаторы усомнились в целесообразности публичного порицания.

"Я вообще не верю ни в какие гадания и колдовство и никогда не верила. XXI век, какие колдуньи? Еще инквизицию воскресят – уже не за горами", – написала _blood__and__sand.

"Страшно представить состояние их родных и близких. Мне стыдно, будто это моя родственница", – отметил пользователь samemaleljas.

Аналитики объяснили популярность знахарей и гадалок в Чечне

Популярность знахарей и гадалок в Чечне обусловлена недоверием жителей к официальной медицине и потребностью в психологической поддержке в условиях жесткой политики властей, указали 15 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По их мнению, публичное преследование оккультистов в республике не устраняет спрос на их услуги, а лишь способствует росту интереса к ним.

В популярности гадалок и знахарей в Чечне определенное значение сыграло недоверие местных жителей к официальной медицине, отметил администратор одного из оппозиционных чеченским властям интернет-ресурсов.

С точки зрения ортодоксального ислама грань между дозволенным лечением молитвами и тем, что власти называют "колдовством", часто бывает весьма размытой и зависит исключительно от интерпретации, указал религиовед Леонид Сюкияйнен.

Деятельность Центра исламской медицины в Грозном и преследование частных целителей – это классический пример борьбы за монополию на рынке сакральных услуг под эгидой властей, полагает он.

Узаконивая деятельность Центра исламской медицины, официальное духовенство стремится установить жесткие богословские рамки и монополизировать право на проведение экзорцизма, отсекая любые народные суеверия, противоречащие догматам, отметил востоковед Дмитрий Микульский. "Это конфликт не просто двух практик, а попытка институциональной исламской структуры очистить религиозное сознание уммы от пережитков доисламских верований", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".