Иск карабахского оппозиционера к Николу Пашиняну принят судом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд первой инстанции Еревана принял к производству иск карабахского активиста Артура Осипяна с требованием извинений от Никола Пашиняна. Уголовное преследование Осипяна продолжается, дело уже находится в суде.

Как писал "Кавказский узел", карабахский активист Артур Осипян был задержан 18 мая в Ереване после спора с премьер-министром Николом Пашиняном, проводившим предвыборную кампанию. Суд отправил Осипяна в СИЗО на два месяца. В изоляторе активист объявил голодовку с требованием публичных извинений от Никола Пашиняна за оскорбление и клевету в его адрес и всех беженцев из Нагорного Карабаха. 10 июня Осипян был освобожден под подписку о невыезде, уже дома он прекратил голодовку. 18 июня Осипян подал иск в суд.

Суд общей юрисдикции в Ереване принял к производству иск Артура Осипяна к Николу Пашиняну. Об этом сам оппозиционер сообщил 21 июля на своей странице в Facebook*, напомнив, что он требует от Пашиняна опровержения клеветнических высказываний и публичных извинений.

Активист опубликовал на своей странице официальный документ - решение суда принять к производству его исковое заявление против ответчика Никола Пашиняна. Осипян также отметил, что считает свое уголовное преследование “проявлением избирательного правосудия”, так как Следственный комитет не возбудил по его заявлению дело против премьер-министра.

“То, что прокуратура и Следственный комитет при одинаковых обстоятельствах в одном случае видят преступление, а в другом нет, уже само по себе является серьезной проблемой. В более грубых высказываниях Никола Пашиняна они не усматривают нарушения закона, а в моем же случае, где никакого нарушения закона нет, прокуратура принимает совершенно иное решение», - цитировало слова Осипяна издание Aravot.am. В его иске к премьеру фигурируют, в частности, слова “мародер”, “животное”, “сбежавший”, а также намек на использование активистом азербайджанских информационных инструментов”, отмечает Telegram-канал “Хроники Армении”.

Активист отметил, что все обстоятельства его конфликта с премьером зафиксированы на видеозаписях, его собственные публикации находятся в открытом доступе, а ряд правозащитных организаций подтверждает отсутствие нарушений закона с его стороны.

Артуру Осипяну по условиям меры пресечения запрещено покидать Армению: он остается под подпиской о невыезде, но действовавшая ранее мера пресечения в виде поручительства была отменена по итогам первого судебного заседания, рассказал адвокат активиста Давид Ованнисян.

«Следственный орган в кратчайшие сроки направил уголовное дело в суд, сейчас оно находится на стадии судебного разбирательства. Первое судебное заседание уже состоялось, второе ожидается в сентябре», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Артуру Осипяну по трем статьям, в том числе о публичных призывах к насилию и о хулиганстве. Защитник напомнил, что оппозиционер в течение 24 дней был лишен свободы и все это время проводил голодовку.

«Судебный процесс еще продолжается, пока мы не можем однозначно сказать, каких результатов следует ожидать. Мы надеемся добиться справедливости, но в таких делах политического характера говорить о каких-либо ожиданиях было бы неправильно. Аналогичные дела следственные органы, как правило, направляют в суд лишь спустя несколько месяцев, но в этом случае дело было передано в суд уже в течение одного месяца. Учитывая это, я полагаю, не стоит ожидать каких-либо чудес», - отметил адвокат Ованнисян.