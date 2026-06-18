Артур Осипян подал иск против Никола Пашиняна

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Председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян обратился в суд. Он требует публично опровергнуть сведения, которые он считает клеветой, и обязать Никола Пашиняна принести извинения.

Как писал "Кавказский узел", карабахский активист Артур Осипян после выхода из-под стражи анонсировал судебный иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян из-за спора с премьер-министром Николом Пашиняном в ходе агиткампании партии "Гражданский договор"объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. 25 мая активисты в Ереване вышли к зданию правительства Армении с требованием освободить Осипяна. 10 июня прокурор принял решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Осипяна.

"Дорогие соотечественники, 18 мая в связи с клеветой и ложной информацией, распространенной против меня кандидатом в премьер-министры Армении Пашиняном, я прибег к крайней мере - голодовке для защиты своего достоинства, поскольку в тюрьме у меня не было другого выбора", - написал Осипян на своей странице в Facebook*.



По его словам, после изменения прокуратурой меры пресечения он продолжит борьбу другим путем. "Сегодня я подал исковое заявление в суд общей юрисдикции первой инстанции с требованием обязать публично опровергнуть фактические данные, которые являются клеветой, и принести извинения", - говорится в его сообщении.

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он был обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Осипян подчеркнул, что инициированное против него уголовное производство все еще продолжается. Комментариев представителей Пашиняна по поводу заявления Осипяна не поступало, информирует издание "Новости-Армения".

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.