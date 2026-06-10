Прокуратура Армении отменила решение об аресте Артура Осипяна

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Прокурор принял решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении беженца из Нагорного Карабаха Артура Осипяна, задержанного после спора с премьер-министром Николом Пашиняном в ходе агиткампании партии "Гражданский договор".

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. 25 мая активисты в Ереване вышли к зданию правительства Армении с требованием освободить Осипяна.

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он был обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Об отмене меры пресечения в виде ареста Артуру Осипяну сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Армении Лусине Мартиросян на своей странице в Facebook*.

"Надзирающий прокурор, в числе прочего, принимая во внимание ходатайства группы представителей гражданского общества, адресованные генеральному прокурору и надзирающему прокурору, касательно готовности взять на себя поручительство в отношении обвиняемого Артура Осипяна, 10 июня 2026 года принял решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу, примененной в отношении Артура Осипяна", - говорится в ее сообщении.

Решение направлено в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен" министерства юстиции с целью незамедлительного освобождения Осипяна.

Артур Осипян в Нагорном Карабахе возглавлял оппозиционную "Революционную партию" и был сооснователем движения "Мое право". Он известен тем, что боролся с коррупцией, а во время блокады Нагорного Карабаха призывал мирным маршем добиться разблокировки Лачинского коридора.

Ранее омбудсмен Армении Анаит Манасян посетила "Нубарашен", где встретилась с объявившим голодовку Артуром Осипяном, сообщает издание News.am.

После встречи омбудсмен заявила, что, не вмешиваясь в деятельность судебной власти, считает важным вынести на обсуждение возможность применения альтернативных мер пресечения аресту. Также Манасян разъяснила Осипяну возможные негативные последствия длительной голодовки для его здоровья.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.