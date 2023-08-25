Около 300 человек собрались в Степанакерте обсудить мирный марш к азербайджанскому КПП

25 августа 2023, 01:37

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На площади Возрождения в Степанакерте прошел сход по подготовке в мирному маршу с требованием разблокировать Лачинский коридор. На площади собралось больше людей, чем неделей ранее, однако чтобы добиться выполнения своих требований, необходима намного большая активность, считает представитель Штаба народного движения по разблокировке коридора Артур Осипян.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа активисты анонсировали мирный марш к мосту через реку Хакари и потребовали от миротворцев гарантий безопасности. Миротворцы заявили, что обеспечение безопасности протестных акций в Нагорном Карабахе не входит в задачи российских военных. Активисты сочли ожидаемым отказ сопровождать марш.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказали 23 августа местные жители. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Вечером 24 августа по призыву Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора, на площади Возрождения в Степанакерте, собрались жители Нагорного Карабаха, чтобы обсудить мирный марш к мосту через реку Хакари.

По словам представителя Штаба, председателя Революционной партии Арцаха Артура Осипяна, "акция скорее не митинг, а народный сход, чтоб донести до людей, что наши цели должны быть неизменными".

"Хотя людей было больше, чем в прошлый раз, но активность каждый раз разная и связана с текущей ситуацией. Мы знаем, что рано или поздно народ встанет, но не хотелось бы, чтобы ситуация достигла катастрофической, и только потом пришлось реагировать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Нагорного Карабаха "должны любой ценой добиться открытия коридора в соответствии с трехсторонним заявлением 9 ноября 2020 года, то есть соблюдения пятикилометровой зоны вдоль коридора", заявил он.

Осипян отметил, что 25 августа намечен новый сход на площади Возрождения, чтоб продолжить обсуждения по проведению мирного марша. По его словам, также планируется обсудить возможность поездки к российским миротворцам с требованием решить проблему нехватки продовольствия из-за блокады.

По данным полиции, на собрании было не более 300 человек. Длилась акция не более часа.

"Кавказский узел" также писал, что Осипян анонсировал эту встречу после сообщений о возможности открытия Агдамской дороги для перевозок. Жители Нагорного Карабаха не должны позволить президенту Нагорного Карабаха согласиться на использование Агдамской дороги, заявили в Революционной партии.

Представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" 18 июля перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран - Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что заявления о возможности перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана. К активистам, которые заблокировали трассу, присоединились и обычные жители

Напомним, 23 апреля на мосту через Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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