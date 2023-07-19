Варданян подверг критике идею грузоперевозок из Агдама в Степанакерт

19 июля 2023, 15:41

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Заявления о возможности гуманитарных перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана, указал сегодня Рубен Варданян. К активистам, которые заблокировали трассу, присоединились и обычные жители Нагорного Карабаха, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран – Акна (азербайджанское название – Агдам) для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Полиция Нагорного Карабаха заявила, что гуманитарные грузы по этой дороге не перевозились.

Председатель Евросовета Шарль Мишель, комментируя итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении, сообщил, что в ходе встречи подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги и отметил важность поставок гуманитарной помощи через Агдам.

Каждый, кто говорит об использовании дороги Акна - Степанакерт, служит интересам Азербайджана, заявил бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Очевидно, что каждый, кто делает заявления об использовании этой дороги, служит интересам Азербайджана. Если бы их действительно интересовала судьба арцахских (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") армян, то вместо этой дороги они бы еще вчера потребовали открыть гуманитарный воздушный коридор и применить санкции против Азербайджана за блокаду Кашатагского (Лачинского) коридора и удержание 120 тысяч человек в условиях гуманитарной катастрофы", - приводит сегодня слова Варданяна "АрмИнфо".

Варданян отметил, что 18 июля к представителям молодежного крыла "Фронта безопасности и развития Арцаха", которые перекрыли дорогу Акна - Степанакерт, примкнуло множество обычных жителей Нагорного Карабаха.

По его мнению, это означает, что для жителей Нагорного Карабаха "неприемлемо любое нарушение красных линий, и что они готовы противостоять любым вызовам во имя свободного, безопасного, счастливого и армянского Арцаха", пишет издание.

Напомним, о начале деятельности общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" Рубен Варданян объявил на пресс-конференции в Степанакерте 18 мая. "Мы смогли отложить в сторону личные, партийные и другие интересы, сплотившись вокруг идеи. Я уверен, что фронт будет действовать не только в Арцахе, придаю важное значение потенциалу молодежи в этом важном деле", - заявил он тогда.

Согласно декларации "Фронта безопасности и развития Арцаха", представленной 18 мая Варданяном, организация "объединяет политические, общественные, интеллектуальные, профессиональные и иные круги Арцаха" с целью обеспечить "целостность и субъектность" Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска.

Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля участники акции протеста в Степанакерте призвали международное сообщество отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Они также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

14 июля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян объявил о начале всенародного движения по разблокировке коридора. В тот же день на площади Возрождения в Степанакерте и около аэропорта, где расположена база миротворцев, были установлены палатки и началась "круглосуточная сидячая народная акция с требованиями разблокировать коридор". 15 июля активисты призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП.

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