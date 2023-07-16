Активисты в Степанакерте призвали пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП

16 июля 2023, 20:04

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Акции, организованные властями, не дают результатов, блокада Нагорного Карабаха продолжается, заявили представители Штаба национального движения по снятию блокады.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля в Степанакерте прошла многотысячная акция протеста, участники которой обратились к международному сообществу с призывом отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Участники митинга также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора. В этот же день госминистр Нагорного Карабаха анонсировал круглосуточную акцию протеста у базы миротворцев.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации. Сегодня стало известно, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин".

Митинг народного движения по инициативе правительства Нагорного Карабаха прошел вечером 15 июля. Инициативная группа Штаба по разблокировке коридора выразила неудовлетворение мероприятием и призвала к мирному маршу к мосту реки Хакари.

Митинг, организованный по инициативе властей, состоялся на площади Возрождения. Выступающие потребовади, чтобы чтоб командование Российского миротворческого контингента начало работу по обеспечению движения транспорта и людей через Лачинский коридор, а также призвали международные структуры обратить внимание на реальную ситуацию блокадного Арцаха и добиться выполнения решения Международного суда ООН, обязавшего Азербайджан разблокировать транспортный коридор.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян заявил что «обстановка в Арцахе остается катастрофической». Он отметил, что митинги будут продолжены до разблокировки коридора.

"На многочисленных площадках регулярно звучат заявления и трактовки, согласно которым у армянской стороны есть многочисленные пробелы и упущения в переговорном процессе", - констатировал он.

«Право арцахцев на самоопределение не является предметом торга. Арцахский народ право на самоопределение заслужил и реализовал в справедливой борьбе. Любое уступчивое заявление и решение, сделанное от имени арцахского народа, является незаконным. Никто не имеет право торговаться, обсуждать, уступать право народа Арцаха на самоопределение, право и свободу решать собственную судьбу», - заявил Нерсисян, касаясь трехсторонней встречи в Брюсселе.

Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил 15 июля председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.

Инициативная группа Штаба народного движения по разблокировке коридора призвала к конкретным действиям. «Штаб будет следить за митингами и не позволит, чтобы волна народных требований угасла», - говорится в заявлении Штаба.

Активисты призвали жителей непризнанной республики провести шествие. «Мы намерены провести исключительно мирное шествие народа к мосту реки Хакари с целью разблокировать коридор», - говорится в заявлении.

«Митинг 15 июля власти организовали некачественно, со слабыми призывами, не было конкретных заявлений, что для большинства стало разочарованием», - заявил руководитель Революционной партии Арцаха, сторонник Штаба народного движения по разблокировке коридора Артур Осипян. «Решение Штаба о мирном марше к незаконному азербайджанскому КПП – является единственным выходом для нас, чтоб сохранить свободу и достоинство. Потом будет поздно», - сказал Осипян.

«Я в первый день движения пешком с внуками дошел до офиса Красного Креста и до аэропорта. Когда госминистр вышел после встречи с командованием РМС, у меня появилась надежда, что разблокировка коридора реальна. Но на митинге не было ничего сказано о конкретных итогах. А магазины пусты, передвижение заморожено из-за отсутствия топлива, больные лишены лекарств. Нельзя держать людей в неведении», - сказал пенсионер Нельсон Даниелян.

«Наше правительство должно понять, что времена изменились, люди хотят правды. А все, что они говорят со сцены, мы и так читаем в прессе. Никто не хочет стоять на площади и кричать кричалки. Вот например 14 июля, были конкретные шаги – марш и требования. И люди пошли за госминистром. Но сегодня непонятно что было. У нас нет времени играть в митинги», - заявил житель Степанакерта Давид Г.

На митинге не было конкретных предложений, считает жительница Степанакерта Арменуи С.

«Я хотела бы от властей услышать правду и конкретные предложения. То, что ситуация критическая, мы, простые люди давно чувствуем. Я хочу знать, что нас ждет впереди, на чьей стороне Россия, которой мы поверили? И уже тем более, пусть честно объяснять, к чему пришли на встрече в Брюсселе. Ничего такого я не услышала. Я хочу, чтоб были предприняты скорейшие шаги, чтоб наши дети жили достойно», - сказала женщина.

«Верю правительству, и никогда бы не вышла на митинг других движений, если там нет представителей властей», - сказала Рузанна Степанян.

"Я считаю, что наши власти делают все возможное. Я уверена, что на следующем митинге, будут конкретные предложения. В нашем положении виноваты сверхдержавы и их геополитические игры. И то, что наши дети голодают, старики и больные не получают нужного медобслуживания, должен ответить Азербайджан и страны, которые ведут политику двойных стандартов", - сказала она.

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили в Лачинском коридоре акцию, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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