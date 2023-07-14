Участники многотысячного митинга в Степанакерте потребовали разблокировать Лачинский коридор

14 июля 2023, 13:12

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Семь месяцев блокады привели к критической ситуации, а международное сообщество не реагирует на нарушение прав его жителей, заявили участники митинга в Степанакерте. Они проинформировали о ситуации Красный Крест, а также потребовали от миротворцев принять меры по деблокаде Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин" назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации. Сегодня стало известно, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин".

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили в Лачинском коридоре акцию, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Сегодня 09.00 по местному времени [08.00 мск] в Степанакерте на центральной площади "Возрождение" начался митинг с требованием разблокировать Лачинский коридор. На митинге выступили госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян и омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, передал корреспондент "Кавказского узла".

Госминистр обратился к международному сообществу, Армении и России, с вопросом почему нет реакции на ситуацию с блокадой и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. Также он задался вопросом, должны ли жители Нагорного Карабаха начать умирать от последствий гуманитарного кризиса, чтобы последовала эта реакция.

"С 12 декабря 2022 года народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) в блокаде, и вынуждены испытывать тяжелейшие жизненные проблемы, столкнулся с угрозой своего физического существования", – сказал Нерсисян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Продолжающаяся семь месяцев блокада Нагорного Карабаха достигла критической точки, отметил омбудсмен Гегам Степанян.

"Сегодня очередной раз нужно бить тревогу. Я обращаюсь ко всем акторам международного сообщества. Права человека, говорите? Так скажите мне, как смотреть этим людям в глаза и говорить им, что у них тоже есть права. Как я могу смотреть в глаза недоедающему человеку, в глаза беременной женщине, чей ребенок может родиться с дефектами? Как мне посмотреть в глаза матерям, чья самая большая мечта – найти горсть фруктов или конфет для своего ребенка?" – задался вопросами омбудсмен, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Нагорном Карабахе сохраняются большие очереди в магазинах, а жители и военнослужащие продолжают гибнуть в результате обстрелов, отметил он. "Одно дело говорить о правах человека в красивых и роскошных залах, другое дело доказывать защиту этих прав практическими шагами", – подчеркнул омбудсмен.

После митинга его участники отправились в офис Красного Креста, чтобы озвучить свое требование к международному сообществу и предоставить объективную информацию о ситуации в Нагорном Карабахе. Затем они выдвинулись к месту расположения миротворцев и потребовали от них принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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