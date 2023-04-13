Омбудсмен призвал международное сообщество защитить права карабахцев

13 апреля 2023, 04:23

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Решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями уже 50 дней, тысячи людей в Нагорном Карабахе в течение четырех месяцев живут в условиях гуманитарного кризиса, напомнил омбудсмен непризнанной республики в связи с публикацией доклада о нарушении прав жителей региона.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован уже четыре месяца: с 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты пикетируют дорогу, требуя от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Поставки газа в Нагорный Карабах перекрыты с 22 марта.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 4 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 265 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов.

Специальный доклад на трех языках о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады Нагорного Карабаха Азербайджаном представил офис омбудсмена в Степанакерте. Выпуск доклада был приурочен к 12 апреля, когда исполнилось четыре месяца с начала блокады, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе защитника прав человека.

"В докладе на армянском, русском и английском языках всесторонне и подробно представлены данные о нарушениях семи индивидуальных прав, пяти прав уязвимых групп и четырех коллективных прав, он отражает углубляющийся гуманитарный кризис и геноцидальную политику Азербайджана в отношении народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)», - пояснил представитель офиса омбудсмена.

Действия Азербайджана направлены против права Нагорного Карабаха на самоопределение и реализации этого права, отметил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян. Блокаду и сопутствующие ей нарушения прав жителей региона азербайджанские власти проводят с целью окончательного решения конфликта, подчеркнул он.

"Систематически и последовательно проводимая Азербайджаном политика этнической ненависти проявилась как в ходе агрессии против народа Арцаха, так и после установления режима прекращения огня. Право на самоопределение в контексте арцахского конфликта равно праву людей жить на своей Родине", - заявил Степанян "Кавказскому узлу".

Омбудсмен напомнил, что обязательное для исполнения решение Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного въезда и въезда людей, машин и грузов по Лачинскому коридору игнорируется азербайджанскими властями уже 50 дней. "Международное сообщество имеет не только право, но и неоспоримое обязательство как можно скорее исполнить решение высшего международного суда практическими средствами. (...) Посягательства и угрозы со стороны Азербайджана являются более чем достаточными основаниями для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа «признание во имя спасения»", - заключил защитник прав человека в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах находится в полной блокаде из-за действий Азербайджана, что ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, отметил общественный деятель, бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Он отметил, что жителям блокируют дорогу домой "не только при самостоятельном проезде, но и в сопровождении российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста, как это произошло в начале апреля".

4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, среди которых женщины, дети и старики, из Гориса домой. Однако участники акции блокады Нагорного Карабаха запретили движение транспортных средств. У четырех человек ухудшилось самочувствие. Российские миротворцы обеспечили скорую помощь и четырех женщин доставили в больницу Степанакерта. Более ста человек в Горисе по-прежнему ждут возвращения в Нагорный Карабах.

По словам Бегларяна, "в условиях государственной политики расовой и этнической дискриминации в Азербайджане международное сообщество должно понимать уровень экзистенциальных угроз для народа Арцаха при любой форме контроля со стороны Азербайджана".

"Продолжающаяся блокада, периодические преступления на почве ненависти, психологический террор со стороны Азербайджана требуют срочных, решительных и практических шагов для обеспечения надлежащей защиты прав народа Арцаха и его безопасности", - заявил Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

В течение четырех месяцев 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха испытывают острую нехватку продовольствия, медикаментов, топлива и многих других жизненно важных товаров, отметили в Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха. Там напомнили, что с 12 декабря 2022 года передвижение по Лачинскому коридору фактически возможно только для Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев.

"Граждане Арцаха сталкиваются с острыми проблемами, связанными с отоплением, образованием, здравоохранением и другими основными сферами жизни, это создает серьезный гуманитарный кризис и приводит к нарушению фундаментальных прав человека. Из-за нехватки продовольствия с 20 января действует специальная талонная система, в рамках которой в ограниченном объеме продаются макароны, гречка, рис, сахар, масло, фрукты, овощи, яйца, а также непродовольственные товары: стиральный порошок. Для экономии электроэнергии с 10 января республика перешла на веерные отключения», - отметили в инфоштабе.

Согласно докладу карабахского омбудсмена, блокада нарушила права людей на свободное передвижение, здоровье, питание и достаточный уровень жизни: за четыре месяца в регион импортировано примерно в 12 раз меньше жизненно важных грузов, чем требуется жителям, домой не смогли вернуться в общей сложности около 3900 человек, в том числе 570 детей. Из-за прекращения плановых операций около 1060 граждан не могут решить свои проблемы со здоровьем.

Около 10 300 человек фактически потеряли свою работу и источник дохода, что составляет более 50% от общего числа работников частного сектора, отмечается в докладе. Перебои газоснабжения и электроснабжения привели к незапланированной вырубке лесов – около 7400 деревьев были вырублены сверх запланированного, что в будущем скажется на состоянии окружающей среды. Из-за остановки строительных работ люди лишаются социальной и производственной инфраструктуры.

В докладе отмечается, что наибольший ущерб нарушения прав наносят уязвимым группам: это около 30 тысяч детей, 9 тысяч инвалидов, 20 тысяч пожилых людей, 60 000 женщин (включая девочек) и 15 тысяч перемещенных лиц. В документе приводится прямая речь людей из уязвимых групп, которые лишены в связи с блокадой необходимых медикаментов, средств гигиены, бытовых удобств, возможностей для учебы и работы.

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