Лачинский коридор остается перекрытым четыре месяца

12 апреля 2023, 08:49

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Азербайджанские пикетчики 122-е сутки продолжают акцию в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 11 апреля коридор оставался заблокированным 121-е сутки.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 4 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 265 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов.

Акция на Лачинской дороге продолжается 122-е сутки, сегодня ее участники традиционно начали день с исполнения государственного гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Жители Степанакерта ощущают нехватку газа из-за перебоев газоснабжения, сообщил 9 апреля блогер Давид Симонян. "Сжиженный газ в баллонах у населения давно закончился, поэтому те, кто заботится о гуманитарной помощи для блокадного Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), должны как-то подумать над этим вопросом", - написал он в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Напомним, 22 марта ЗАО "Арцахгаз" сообщило, что азербайджанская сторона в очередной раз перекрыла поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

В Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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