Лачинский коридор заблокирован 121-е сутки

11 апреля 2023, 09:26

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 121-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста жителями Азербайджана. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате блокировки трассы в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 7 апреля карабахские женщины призвали мировых лидеров обеспечить деблокаду региона. 10 апреля на их обращение отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором, и прилагает усилия для решения этой проблемы.

В Нагорном Карабахе снизились цены на продукты, подорожание которых произошло из-за дефицита в результате блокировки Лачинского коридора, сообщил карабахский блогер Давид Симонян. "Слова нового госминистра Гургена Нерсисяна, который признал факт спекулятивных цен и обещал бороться с этим негативным явлением, оказались не пустыми. Многие товары действительно подешевели. Не настолько как до блокады, но цены существенно стабилизировались", – написал Симонян 9 апреля в заметке "Армянская Пасха празднуется и в блокаде" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 121-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Из-за того, что предписание суда не было выполнено, 24 марта Армения обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы.

На фоне безуспешных попыток властей добиться разблокировки Лачинского коридора, 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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