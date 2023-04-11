Грузовик МККК на месте блокады Лачинского коридора, фото: https://report.az/ru/karabakh/po-doroge-hankendi-lachyn-besprepyatstvenno-proehali-13-avtomobilej-mkkk/

11 апреля 2023, 09:26

Лачинский коридор заблокирован 121-е сутки

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 121-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста жителями Азербайджана. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате блокировки трассы в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 7 апреля карабахские женщины призвали мировых лидеров обеспечить деблокаду региона. 10 апреля на их обращение отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором, и прилагает усилия для решения этой проблемы.

В Нагорном Карабахе снизились цены на продукты, подорожание которых произошло из-за дефицита в результате блокировки Лачинского коридора, сообщил карабахский блогер Давид Симонян. "Слова нового госминистра Гургена Нерсисяна, который признал факт спекулятивных цен и обещал бороться с этим негативным явлением, оказались не пустыми. Многие товары действительно подешевели. Не настолько как до блокады, но цены существенно стабилизировались", – написал Симонян 9 апреля в заметке "Армянская Пасха празднуется и в блокаде" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 121-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). При этом еще 22 февраля суд в Гааге  обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Из-за того, что предписание суда не было выполнено, 24 марта Армения обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы.

На фоне безуспешных попыток властей добиться разблокировки Лачинского коридора, 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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Примечание:

"Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте".

Автор: "Кавказский узел"

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