Суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору

22 февраля 2023, 19:44

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Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Как писал "Кавказский узел", Армения 29 декабря 2022 года попросила Международный суд ООН применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В декабре Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя обязать Баку разблокировать Лачинский коридор. ЕСПЧ в ответ на это обращение 21 декабря 2022 года обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан больше обязательств чем те, которые уже выполняются, или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, заявили опрошенные "Кавказскими узлом" азербайджанские правозащитники.Европарламент 19 января принял резолюцию о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха, призвав Баку немедленно открыть для жителей региона единственную дорогу, которая связывает их с внешним миром.Лачинский коридор остается заблокированным 73-и сутки.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света, а также талоны на продукты. Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Международный суд ООН по просьбе Армении принял сегодня постановление о временных мерах по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против

Азербайджан). В своем постановлении, имеющем обязательную силу, суд до вынесения окончательного решения обязал Азербайджан принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами за, два судьи проголосовали против, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, который перевел "Кавказский узел".

В другом сегодняшнем пресс-релизе суд сообщил, что просьба Азербайджана о применении временных мер, направленная 4 января, отклонена единогласно.

Суд не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о полном и немедленном восстановлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорный Карабах. Согласно суду, Армения не представила соответствующих доказательств, "что очень печально", - написал на своей странице в Facebook* омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

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