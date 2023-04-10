Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен отреагировала на обращение карабахских женщин

10 апреля 2023, 04:24

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Евросоюз обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором, которая наносит серьезный вред населению Нагорного Карабаха, и прилагает все дипломатические усилия для решения этой проблемы, говорится в ответе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на обращение карабахских женщин.

Как писал "Кавказский узел", в конце января инициативная группа "Женщины Арцаха за будущее" опубликовала петицию к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой помочь разблокировать Лачинский коридор.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на обращение жительниц Нагорного Карабаха, которые призвали ее содействовать в разблокировке Лачинского коридора, пишут 9 апреля "Новости-Армения".

В ответе фон дер Ляйен на петицию, переданную ей главой делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, говорится, что "ЕС обеспокоен различными событиями. происходящими вокруг Лачинского коридора с декабря прошлого года".

По слова фон дер Ляйен, власти Евросоюза понимают, "что ограничения на передвижение по Лачинскому коридору наносят серьезный вред местному населению и вызывают озабоченность в гуманитарном плане". "ЕС продолжает мобилизовывать дипломатические усилия для урегулирования ситуации и неоднократно призывал Азербайджан и другие вовлеченные стороны принять соответствующие меры в пределах своей компетенции для обеспечения свободного и беспрепятственного движения по коридору, вытекающего из трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года", - говорится в послании председателя Еврокомиссии.

Кроме того, по ее словам, Евросоюз "углубил свое взаимодействие с Арменией благодаря развертыванию полномасштабной гражданской миссии ЕС в РА", а также регулярно взаимодействует с главами Азербайджана и Армении.

Напомним, что жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 8 апреля жители Нагорного Карабаха пожаловались на препятствия в возвращении домой из Армении.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но жители Азербайджана, блокирующие трассу, продолжают пропускать по ней только машины миротворцев и Красного Креста.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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