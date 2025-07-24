Четверо военных из Дагестана убиты в зоне СВО

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Абдулла Алиев, Магомедсалам Самадов, Руслан Исаев, Закарья Даудов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1478 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине не менее 1474 бойцов из Дагестана.

Абдулла Алиев, Магомедсалам Самадов, Руслан Исаев, Закарья Даудов убиты в военной операции на Украине. Имена убитых бойцов размещены на мемориальных плитах, которые устанавливаются на аллее героев в Сергокале, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы района Арсена Магомедова,.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1478 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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