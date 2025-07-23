Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Дибиргаджиев и Мурад Иманалиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1474 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июля власти официально признали убитыми не менее 1472 бойцов из Дагестана.

Магомед Дибиргаджиев убит в зоне СВО. Он подписал контракт в марте 2024 года, в зоне СВО служил стрелком штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. С мая 2024г. по апрель 2025 года Магомед Дибиргаджиев числился в списках пропавших. У Магомеда остались жена и трое детей, сообщила сегодня администрация Левашинского района в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти, отчитываясь об открытии мемориальной доски сообщали, что 18 июня 2023 года в военной операции на Украине убит старший лейтенант, 27-летний Мурад Иманалиев .

аким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1474 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.