Военный из Дагестана убит в Курской области

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Замир Рамазанов из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми не менее 1472 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 июля чиновники и силовики публично назвали имена как минимум 1471 убитого военного из Дагестана.

Контрактник Замир Рамазанов был похоронен в селе Куг Хивского района 21 июля. Военнослужащий был убит в поселке Теткино Курской области, сообщила сегодня администрация муниципалитета.

Замир Рамазанов в 2019 году начал службу по контракту в Новочеркасске. В 2021 году он был командирован в Таджикистан, в 2022 году принимал участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, а в 2023 году служил по контракту на погранзаставе в Дербенте, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации Хивского района.

В боевых действиях против Украины Рамазанов участвовал с февраля 2025 года, тогда он был командирован в Курскую область.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1472 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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