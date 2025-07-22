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22:53, 22 июля 2025

Военный из Дагестана убит в Курской области

Замир Рамазанов. Фото: пресс-служба администрации Хивского района Дагестана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Замир Рамазанов из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми не менее 1472 бойцов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 20 июля чиновники и силовики публично назвали имена как минимум 1471 убитого военного из Дагестана. 

Контрактник Замир Рамазанов был похоронен в селе Куг Хивского района 21 июля. Военнослужащий был убит в поселке Теткино Курской области, сообщила сегодня администрация муниципалитета. 

Замир Рамазанов в 2019 году начал службу по контракту в Новочеркасске.  В 2021 году он был командирован в Таджикистан, в 2022 году принимал участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, а в 2023 году служил по контракту на погранзаставе в Дербенте, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации Хивского района. 

В боевых действиях против Украины Рамазанов участвовал с февраля 2025 года, тогда он был командирован в Курскую область.  

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1472 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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