Салавов назвал имя умершего участника боевых действий из Махачкалы

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Магомед Ильясов умер в зоне боевых действий, заявил врио главы Махачкалы. С начала российской операции на Украине власти официально признали среди потерь как минимум 1471 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 7000 бойцов с юга России, в том числе 1470 - из Дагестана.

Имя еще одного умершего военного из Дагестана назвал врио мэра Махачкалы Джамбулат Салавов, отчитываясь о встрече с отцом военного.

Магомед Ильясов был сооснователем Дагестанской федерации гребного спорта, он “погиб, выполняя свой воинский долг в зоне СВО в марте этого года”, говорится в сообщении официального Telegram-канала чиновника.

Федерация гребного спорта России 3 марта сообщила, что Ильясов “скончался на 45-м году жизни”, однако вне зоны боевых действий. “Как сообщил президент ДФГС Магомедэмин Гаджиев, Магомед вернулся из зоны СВО для решения вопросов материального обеспечения. По предварительной информации, по приезде в часть у него остановилось сердце”, - говорится в публикации на странице федерации. На сайте Дагестанской федерации гребного спорта Магомед Ильясов до сих пор значится вице-президентом по маркетингу.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1470 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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