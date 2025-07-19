Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
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Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.
Как писал "Кавказский узел", к 11 июля не менее 7000 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
По данным "Кавказского узла", к 19 июля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7000 бойцов с юга России: 3503 из СКФО и 3547 из ЮФО.
Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1470. Также подтверждена смерть 775 бойцов из Ставропольского края, 459 – из Северной Осетии, 273 – из Кабардино-Балкарии, 242 – из Чечни, 144 – из Карачаево-Черкесии и 140 - из Ингушетии.
Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1256) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 776 бойцов из Краснодарского края, 701 – из Ростовской области, 576 – из Астраханской области, 150 – из Калмыкии и 88 – из Адыгеи.
Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.
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